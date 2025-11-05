別再賣了！中藥材「網路販售」違法 高市查獲11件依法開罰（示意圖:shutterstock/達志）

高雄市政府衛生局查獲多起民眾誤將中藥材當作一般食材於網路販售案件，統計自2024年至2025年9月底，共有11件違規，涉及紅棗、人參、何首烏、杜仲、黃耆、甘草等多項中藥材，衛生局強調，中藥材屬藥品，依法不得於網路平台交易，違者將依《藥事法》第27條裁罰。

衛生局指出，台灣民眾長期受「食藥同源」觀念影響，常將中藥材加入藥膳、湯品或食補料理中，誤認可視為一般食品販售。實際上，中藥材屬於藥品管理範疇，必須由合法藥商於實體藥局販售，網路銷售行為均屬違法。

高雄市衛生局強調，中藥材屬藥品，依法不得於網路平台交易，違者將依《藥事法》第27條裁罰。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

此次查獲的案件中，不乏販售「天然養生藥材」或「中藥香料包」的商家，實際產品卻含杜仲、何首烏、天麻、甘草等屬藥品的成分。

衛生局指出，依衛福部中醫藥司公告，目前僅有37種中藥材可同時作為食品使用，如枸杞、紅棗、山藥、蓮子等，除這些項目外，其餘藥材如黃耆、何首烏、人參、丹參、丁香、杜仲、桃膠等，皆不得於網路或其他電子媒體販售。

衛生局呼籲，民眾應透過合法管道購買中藥材，切勿輕信網路標榜「純天然」「養生保健」的宣傳，以免誤食或濫用造成健康危害，若有疾病或用藥問題，應諮詢合格醫師或藥師，並落實「不信、不聽、不買、不吃、不推薦」五不原則，保障自身與家人用藥安全。

