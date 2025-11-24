「別再跟我說講話要小心！」揭中國抹黑路數 沈伯洋：徹底反擊

記者李鴻典／台北報導

中共宣稱立案偵查、全球通緝民進黨立委沈伯洋。沈伯洋昨（23）晚在臉書發文寫下，不要同情敵人。他說，中國抹黑的路數就是那套公式：把你所有正面的事情，全部洗成負面。對方想直接幹掉你，不用檢討自己的呼吸聲是不是太大。你不講話，照樣會被抹黑成功。那我們該怎麼做？只有一個答案：徹底反擊。

沈伯洋說，自己的家庭背景，是教科書上那種典型的台商故事，是當年「一卡皮箱走世界」，遠赴非洲、中南美洲打拚的台商。而他在擔任立委前，致力於推廣民防、收養等議題，以及最重要的，與國際合作，共同研究中國滲透。

結果，中國是怎麼操作的？把篳路藍縷的「一卡皮箱」，洗成中國紅錢。把為了台灣安全的「國際合作」，洗成拿錢的CIA間諜。把保護家園的「推廣民防」，洗成獵殺中配。把學術研究的「國安警告」，洗成精神狀況有問題。

沈伯洋表示，他猜，他們即將把充滿愛的「收養」，洗成人口販賣。這麼荒謬，會不會有人信？有的。一堆。為什麼？因為台灣內部有一群人不分敵我地扯後腿。國民黨應和中國論述，民眾黨放大陰謀論。

沈伯洋強調，所以，不要再跟他說什麼，「講話要小心」、「不要被做文章」。他直言，對方想直接幹掉你，不用檢討自己的呼吸聲是不是太大。你不講話，照樣會被抹黑成功。那我們該怎麼做？只有一個答案：徹底反擊。In every aspect.客氣、鄉愿、最後會毀掉這個國家。

