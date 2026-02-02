別再跟著阿北起乩 國民黨該醒了

（圖／本報系資料照）

柯文哲近日政治動作頻頻，話鋒遊走於藍綠之間，一時靠近綠營非新系論述，一時重擊蔣萬安，姿態之靈活，再度引發藍營內部的警惕與不安。有人質疑其立場反覆，有人憂心藍白合作前景，彷彿柯文哲的一舉一動，足以牽動整個在野陣營的神經。

然而，若冷靜回看，這樣的場景其實並不陌生，柯文哲並沒有「變」，他只是重複展現其一貫的游移性格，以高度機動性換取最大談判空間，以模糊立場維持存在價值。真正值得深思的，從來不是柯文哲說了什麼，而是國民黨為何總是在他每一次動作前後，顯得如此被動。

長期以來，國民黨面對柯文哲與民眾黨，始終處於一種矛盾狀態，既視其為合作對象，又隱約將其當成競爭者；既期待其助力在野整合，又擔憂自身空間被進一步壓縮。這種心態的背後，反映的是國民黨自身戰略定位的模糊不清。

必須先釐清一個事實，柯文哲出獄後的主要政治敵人，並非國民黨，而是民進黨內部的新潮流系統。正因如此，他在論述與戰術上，始終保留與綠營非新系互動的空間，這種互動，不等同於倒向綠營，更不必然意味著價值認同，而是一種典型的政治算計。而這種算計，對國民黨最直接的影響，在於它持續壓縮藍營轉向「中間路線」的可能性。

這條路線的成效，已在多次選舉中反覆驗證，現在問題不在於國民黨是否努力，而在於這本身就是一條難以成功的路徑。當藍白同時競逐中間選民，合作自然無從談起，而缺乏合作能力的在野陣營，也難以對執政黨形成實質制衡。

首先，國民黨中央必須清楚認知，藍白合作不是價值同盟，而是有限度的策略結合。合作的基礎，不在於理念完全一致，而在於各自清楚自身的戰略目標與政治底線。過度期待道德共鳴，只會讓談判淪為情緒拉鋸。

其次，底線必須明確，且具可操作性。無論是軍購特別條例、重大財政支出，或攸關國家治理方向的關鍵法案，國民黨都應清楚界定何者可談、何者不可退讓。以軍購為例，程序層面的討論固然重要，但真正的核心，始終是人民的利益與安全是否得到實質保障。若在基本疑慮尚未釐清前即選擇放行，勢必將重創社會信任。

第三，國民黨主席更需警惕的，或許並非來自白營的壓力，而是黨內長期存在的路線矛盾。部分黨內人士一方面高喊防範柯文哲，一方面卻在關鍵議題上迅速貼近綠營論述，竟從未有人為此承擔政治責任。這種內部失序和矛盾，若未正視糾正，任何對外合作都將缺乏穩定基礎。

回到根本，國民黨當前面臨的最大問題，從來不是應否「讓」柯文哲，而是是否已經想清楚自己要守住什麼。沒有清楚戰略的政黨，容易被對手牽動節奏；沒有明確底線的合作，只會不斷消耗自身信用。畢竟，核心問題從來不是下次阿北又如何起乩，而是國民黨到底心智堅強了沒有，別再被別人的附體牽著鼻子走了! （作者為海外作家）