別再跟衣服混洗！襪子穿8小時細菌破百萬 專家揭「這樣洗」才乾淨

襪子穿8小時細菌含量達百萬，是所有衣物最髒，因此如何正確清洗乾淨，相形重要，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

襪子不僅每天都要穿，而且經常又髒又臭，該如何洗才正確？日本家事達人岡美建議，洗襪子應該依髒污類型情況而定，如果內側油脂多可翻面洗，外側灰塵多則正面洗；國內也有業者提醒，穿8小時的襪子細菌含量達百萬，應該單獨清洗，同時避免使用刷子用力刷洗。

日本家事達岡美日前在《日本Yahoo! JAPAN》專欄指出，由於襪子內外的髒污性質不同，應依髒污類型與程度決定該怎麼洗，才能有效清潔並延長襪子壽命。她舉例，襪子內側主要會附著汗水、皮脂與角質，若油脂較多，建議翻面清洗，至於外側容易附著灰塵、砂土及各類污漬，如果較髒就正面清洗，她提到，彈性調調整正面翻面不同洗法，可以確保襪子內外都能保持乾淨，減少細菌滋生與異味。

廣告 廣告

至於洗襪的方法，岡美也分享3個小技巧，第一是脫下襪子後立即翻面，避免濕氣悶住；其次，放入洗衣袋以減少洗衣機拉扯，降低磨損；最後晾曬前還再要翻回正面，以防乾燥不均。

關於洗襪子的方法，國內除臭襪品牌WARX也在官網指出，襪子上的細菌是衣物當中最多，一雙穿著8小時的襪子，細菌含量已達百萬，因此，襪子一定要單獨洗，不要跟其他衣物混在一起。

另外，業者提到，清洗時應先展開襪身並翻面，放入洗衣袋，以保護纖維並清潔內側，可使用除臭襪專用清潔劑或中性洗潔精，若是具有除臭功能的襪子，清洗時要避免柔軟精、增艷劑或茶樹精油等成分，以免破壞除臭效果。業者也說，避免使用刷子用力刷洗，容易造成襪子機能纖維會被勾起。

更多鏡週刊報導

最驚喜生日禮！91歲阿嬤門口棄置陶罐竟是珍品 拍賣價格揭曉嚇到腿軟

批台灣人最不友善！老外細數缺點「迫不及待想離開」 網戰翻只有「這件事」服了

愛喝手搖飲+常熬夜！26歲OL送醫被判「終生洗腎」 崩潰喊：我還這麼年輕