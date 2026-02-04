別再轉了！ 央行打臉：網路流傳的新鈔圖全是假的啦！

台灣事實查核中心將網路流傳「2026年新鈔票」，AI偵測工具檢測，結果99.9%為 AI生成。圖／翻攝自台灣事實查核中心

近日網路上流傳多張宣稱為新版新臺幣鈔券之圖案，為了避免誤導，央行發出聲明澄清，網路新鈔非央行發布，也不在任何規畫中之內容，請大眾不要輕信、轉傳。

央行於115年1月27日啟動「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，活動中，只有以文字方式說明12項面額主題選項的構想，並沒有公布任何新版鈔券設計圖案。結果，網路上各種假借票選活動之名，流傳之相關鈔券圖案，結果台灣事實查核中心使用「Was it AI」、「Hive Moderation」等線上AI偵測工具檢測網傳圖片，發現有極高機率為AI生成。

央行表示，後續如有新臺幣鈔券改版相關重要訊息，都會透過官方管道對外發布，各界要以央行正式發布之公告為準，避免轉傳未經查證之訊息。

另外，有關「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，將持續進行到2月13日17時止，想參與的民眾，可以為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。



