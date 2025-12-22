別再迷信健康胖！中風、心肌梗塞⋯醫警告「BMI逾24」是心血管警戒線

全球肥胖盛行率屢創新高，但許多人仍有「健康胖」迷思，認為體重超標沒生病就沒關係。醫師指出，當身體質量指數（BMI）達24以上，發生心肌梗塞、中風等心血管風險，為正常人的1.7倍。最新研究首次揭露台灣人使用瘦瘦針減重的相關數據，證實11個月可有效減重平均達13公斤，證明健康管理體位及預防疾病的重要性。







BMI過高增心血管、糖尿病風險



台灣肥胖醫學會（TMASO）在2025年更新《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》，建議「BMI達24以上」就應開始體重控制。嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光表示，研究顯示BMI超過24，發生中風、心肌梗塞等心血管重症風險，是正常BMI（18.5～23.9）者的1.7倍，且亞洲族群風險比起歐美更高，呼籲民眾別再迷信「健康胖」。

周莒光說明，許多民眾仍認為「有一點肉比較好」，覺得體重只超標一點對健康不會有影響。事實上，亞洲族群因體脂肪分布及代謝特性，包括較高的內臟脂肪比例、容易出現胰島素阻抗及較高代謝異常傾向，使得在較低BMI就出現健康風險的情形更為常見。曾有研究顯示，BMI每增加1單位，第2型糖尿病等慢性病風險便會跟著上升。





腸泌素有效減重不掉肌肉



2025美國肥胖週（Obesity Week 2025）發表了一項備受矚目的臨床試驗結果，研究對象BMI為24～30的過重及輕度肥胖、接受特定腸泌素藥物（GLP-1，俗稱「瘦瘦針」）治療的亞洲族群，受試者三分之一來自台灣，平均41歲、腰圍95公分，有別於以往以歐美族群為主，是首次發表的台灣人使用減重藥物之數據。

「這正是最容易被忽略，但心血管與代謝風險已悄然升高的一群人。」周莒光說明。該研究顯示，在標準化飲食、運動與醫療監測下，使用特定腸泌素藥物的台灣受試者，於11個月平均減重超過16%，平均減重13公斤（以體重80公斤換算） 。

值得注意的是，減重組成分析顯示，高達75.3%為脂肪減少，並沒有如一般人擔心的大量減掉肌肉。周莒光指出：「這反映出只要遵循醫囑、正確用藥，配合飲食運動，便可有效減去脂肪、保留肌肉，進而改善代謝健康。」





減重藥物常見4大迷思



周莒光建議，BMI超過24者就應該進行減重，預防更多疾病風險，若經過生活習慣調整失敗，也可在專業醫療團隊監測使用減重藥物輔助。近年在社群推波助瀾下，不少民眾盲目追求快速減重，使錯誤資訊快速擴散，常見迷思包括：

只依賴減重藥物，卻不調整飲食運動。

未經醫師處方自行使用減重藥物。

減重藥物會導致肌少症。

只求減重，卻忽略保護器官的重要性。

周莒光強調，這些錯誤觀念，讓民眾未能建立「健康減重」的正確觀念，對藥物有錯誤認知。減重只是手段之一，健康才是終極目標，建議民眾尋求專業醫師討論、選擇最適合自身的減重方式，並定期追蹤；使用減重藥物前，應遵循醫師指示，若用藥方式或劑量錯誤，會增加相關風險。

