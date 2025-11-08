別再迷信貴牙膏！醫師揭「四大錯誤刷牙觀念」 親授護牙關鍵

牙科教授夏爾瑪指出很多人吃完飯馬上去刷牙其實是NG行為。（示意圖，photoAC）

不少人偶爾會遇到牙齦流血或腫脹的小困擾，牙醫師警告，這很可能是您的刷牙方式出了問題。從刷牙太快、飯後立刻動手刷、刷完馬上漱口，到迷信昂貴牙膏，都是常見的「護牙地雷」。特別點名「刷完牙立刻漱口」的做法大錯特錯，想讓您的口腔更健康，以下四大常見錯誤習慣，務必立刻修正。

根據《BBC》報導，英國伯明翰大學牙科學院教授、牙醫師夏爾瑪（Praveen Sharma）曾指出，牙齦會流血，其實就是刷得不夠乾淨，他甚至提到在英國幾乎一半的成年人都有牙齦問題。

大眾常見的4大錯誤刷牙觀念，怎麼刷才乾淨？

夏爾瑪指出大眾常見的4大錯誤刷牙觀念。首先，刷牙真的不是越快越好，而是要重質不重量！許多人習慣匆匆忙忙刷兩下就收工，但專家建議，與其應付了事，不如晚上花個2分鐘，輕柔且仔細地照顧到每一顆牙齒的裡外與咬合面，並搭配牙線或牙間刷加強清潔。此外，吃完早餐馬上刷牙也是誤區。特別是喝了果汁等酸性食物後，酸性物質會暫時軟化琺瑯質。正確步驟是飯前先刷，或飯後先用清水漱口中和酸性，隔三十分鐘後再溫和地刷牙。

另外，許多人習慣刷完牙立刻漱口，但其實這是錯誤觀念，因為這樣會把牙膏裡保護力超強的氟化物通通沖走，氟化物是牙齒的「守護者」，牙醫師建議的正確做法是刷完牙後輕輕吐掉多餘的泡沫，讓薄薄一層的氟化物優雅地留在您的牙齒表面和牙齦上，繼續發揮保護作用。

最後，面對架上琳瑯滿目的牙膏，美白、活性碳、強化琺瑯質等多種特性牙膏，常讓很多人看得眼花撩亂，請記住牙膏的價值不在價格，夏爾瑪透露，挑選牙膏的關鍵核心是看它有沒有足量的氟化物，氟化物就是對抗蛀牙的最強武器，即使是特價或平價的款式，只要含有氟化物，一樣能給予牙齒紮實的防護。

