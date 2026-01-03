別再追垃圾車！這台24小時隨時丟免專用袋

▲錯過垃圾車要等明天？網曝台北街頭「神級機台」救了上班族：再晚都能丟。（圖／iTrash官網）

[NOWnews今日新聞] 你是否有過追垃圾車的經驗呢？若錯過只能等待隔日。近日有網友在台北街頭發現一款綠色的「智慧垃圾收集機」，起初以為是自動販賣機，細看才發現該機台標榜24小時皆可收垃圾，且完全不需使用政府規定的專用垃圾袋。原PO將照片分享到Dcard，好奇詢問這類機器是否真的有人使用，意外引發討論。

曾使用過的民眾紛紛表示超方便，直言是「上班族的一大福音」。不但解決無法配合垃圾車時間的痛點，特別適合半夜才下班，或在外租屋的族群。此外，也有網友分享除了垃圾收集機，部分超商也設有瓶罐回收機，回收後的金額還能直接儲值進悠遊卡，不僅環保還能換取回饋，讓不少人疾呼希望政府能廣設這類機台。

根據iTrash官網資訊顯示，有「智慧垃圾收集機」及「智慧瓶罐收集機」兩款，目前在雙北多處設有站點。其中垃圾收集機採重量計費，自2026年1月1日起，0.2公斤以下收費5元，超過0.2公斤每0.5公斤收費11元，支援電子支付。單台機器可容納220至300公斤垃圾，透過全天候的服務，為大眾提供無需專用袋、隨時可清運垃圾的選擇。

