別再送馬克杯！他交換禮物買「１物」被上萬人狂讚：史上最棒、會增值

12/25聖誕節腳步將近，交換禮物活動也如火如荼展開，如何在有限預算內挑選到既實用又受歡迎的禮品，成為許多人頭痛的難題。針對大家交換禮物最想收到什麼？一名網友最近靈機一動，購買重量僅0.04錢的「黃金招財貓」作為交換禮物。這個創意在網路上掀起一波討論熱潮，上萬名網友按讚力挺並稱讚「史上最好的1,000元禮物」。

聖誕節交換禮物買黃金

一名網友在Threads平台發文分享，公司舉辦聖誕交換禮物活動，限定預算為1,000元。經過深思熟慮，他選擇在網路上購買重量0.04錢的「黃金招財貓」，實際花費1,212元，不僅享有免運費服務，商品還附有品質保證書。



原PO坦言，他收到實品後，發現招財貓「小得連形狀都看不太清楚」，而且透過這次購買經驗，他才真正體會到黃金價格確實不菲，「希望收到的人不會嫌它是小廢物，也讓我感到黃金真的貴！」

黃金保值特性獲網友認同

這篇貼文迅速在網路上引起廣大迴響，網友紛紛留言表示，「你簡直是交換禮物界的模範生」「為什麼送這種小廢物，收到的人會太開心」「這什麼傳統富有文化又有高度水準的禮物啊！我拿３個馬克杯跟你換」「比馬克杯、水晶球好太多的，還會增值」「我去年交換禮物500元左右，也是選黃金，只是真的就很小0.02錢左右～還好朋友懂黃金」。



留言討論中，也有網友分享類似的投資經驗，證實黃金確實具有保值增值的特性，「各位不要看不起這種小小黃金，我之前收過一個800、900元的，結果要賣的時候，賣了3,000元」。另一位網友則分享去年以800元購買黃金紅線手鍊作為交換禮物的經驗，表示今年該手鍊價值已上漲至1,200元。

▲有些人會贈送黃金當禮物。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

