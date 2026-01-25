別再這樣用瓦斯爐！部落客家瓦斯爐炸成雪花 元凶竟是2個常見壞習慣

最近氣溫驟降，家中的瓦斯爐竟然也冷到「爆」？知名親子部落客遇到驚魂記，晚間才剛燉完湯，沒多久就聽到廚房傳來巨響，一進去查看，發現玻璃爐面竟然整片碎裂成雪花狀，邊框甚至直接脫落，讓她嚇一大跳！

「節能板」成隱形殺手？小心熱聚集釀禍

這起意外引發網友熱議，懷疑是否因為天氣太冷導致熱脹冷縮？不過，專家一看照片就點出關鍵原因；原來在爐具右上方使用了「節能板」。

雖然節能板號稱能快速加熱、縮短燉煮時間，但北市廚具櫥櫃商業同業公會監事陳怡靜指出，節能板容易造成熱能聚集，一般玻璃爐面的耐熱溫度約為400度，若長時間使用節能板，溫度很容易飆破極限，導致玻璃無法承受而爆裂。

玻璃爐面-瓦斯爐-爆開

鍋子太大也是地雷！直徑勿超過28公分

除了節能板，錯誤的鍋具使用習慣也可能讓玻璃爐面「炸裂」。專家提醒，鍋底的直徑最好不要超過28公分。

如果鍋子太大，火焰會向外擴散並向下壓，導致爐面持續受熱。加上若有湯汁溢出流到爐面上，堵塞出火口，火焰無法正常向上燃燒，反而會在爐面下方悶燒。久而久之，玻璃受熱不均或過熱，就容易發生爆裂意外。

裝潢師傅曝關鍵：冷熱交替恐是最後一根稻草

對於這起爆裂事件，裝潢師傅郭晉驛也提出看法。他認為，爐面可能在日常使用中已經產生了微小裂痕，只是肉眼看不見。

當遇到天氣變冷，又突然開大火加熱時，玻璃承受不住劇烈的「冷熱交替」，內部的裂痕便會瞬間擴大，導致整片玻璃爆裂。

玻璃爐面雖美觀 專家建議5年檢查一次

玻璃爐面雖然好清洗又美觀，但耐用度確實不如不鏽鋼材質。陳怡靜建議，如果家裡經常燉煮食物，或者容易有湯汁溢出的情況，選擇不鏽鋼爐面或許會更安全耐用。

此外，專家也提醒，玻璃爐面使用約5年後，就應該請專業人員進行檢查或考慮汰換，畢竟瓦斯爐與生活安全息息相關，比起美觀，使用上的安全絕對更重要。

◎ 圖片來源／TVBS

◎ 資料來源／TVBS

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載