別再這樣用瓦斯爐！部落客家瓦斯爐炸成雪花 元凶竟是2個常見壞習慣
最近氣溫驟降，家中的瓦斯爐竟然也冷到「爆」？知名親子部落客遇到驚魂記，晚間才剛燉完湯，沒多久就聽到廚房傳來巨響，一進去查看，發現玻璃爐面竟然整片碎裂成雪花狀，邊框甚至直接脫落，讓她嚇一大跳！
「節能板」成隱形殺手？小心熱聚集釀禍
這起意外引發網友熱議，懷疑是否因為天氣太冷導致熱脹冷縮？不過，專家一看照片就點出關鍵原因；原來在爐具右上方使用了「節能板」。
雖然節能板號稱能快速加熱、縮短燉煮時間，但北市廚具櫥櫃商業同業公會監事陳怡靜指出，節能板容易造成熱能聚集，一般玻璃爐面的耐熱溫度約為400度，若長時間使用節能板，溫度很容易飆破極限，導致玻璃無法承受而爆裂。
看更多：瓦斯熱水器補助開跑！符合「這些條件」一般戶最高補助3000元
鍋子太大也是地雷！直徑勿超過28公分
除了節能板，錯誤的鍋具使用習慣也可能讓玻璃爐面「炸裂」。專家提醒，鍋底的直徑最好不要超過28公分。
如果鍋子太大，火焰會向外擴散並向下壓，導致爐面持續受熱。加上若有湯汁溢出流到爐面上，堵塞出火口，火焰無法正常向上燃燒，反而會在爐面下方悶燒。久而久之，玻璃受熱不均或過熱，就容易發生爆裂意外。
看更多：瓦斯火熄又點火釀爆炸！紀曉君夫二度燒傷 煮飯忽略這一步超危險
裝潢師傅曝關鍵：冷熱交替恐是最後一根稻草
對於這起爆裂事件，裝潢師傅郭晉驛也提出看法。他認為，爐面可能在日常使用中已經產生了微小裂痕，只是肉眼看不見。
當遇到天氣變冷，又突然開大火加熱時，玻璃承受不住劇烈的「冷熱交替」，內部的裂痕便會瞬間擴大，導致整片玻璃爆裂。
看更多：廚房清潔妙招！這1物輕鬆清潔瓦斯爐架 煮麵水要這樣用
玻璃爐面雖美觀 專家建議5年檢查一次
玻璃爐面雖然好清洗又美觀，但耐用度確實不如不鏽鋼材質。陳怡靜建議，如果家裡經常燉煮食物，或者容易有湯汁溢出的情況，選擇不鏽鋼爐面或許會更安全耐用。
此外，專家也提醒，玻璃爐面使用約5年後，就應該請專業人員進行檢查或考慮汰換，畢竟瓦斯爐與生活安全息息相關，比起美觀，使用上的安全絕對更重要。
◎ 圖片來源／TVBS
◎ 資料來源／TVBS
更多健康2.0報導
勞動部撒錢了！家庭照顧假每天1000元獎勵金 申請辦法曝光
「簡單3招」不用花大錢 就能提升毛孩免疫力！動保處提醒愛牠就要照顧牠
快刷存摺！今起「13項津貼」密集入帳 發放日曆一次看、這天領最多
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
北海道世紀暴雪！遊客感冒怎麼辦？狄志為曝「中文線上問診」救命神招
強烈寒流25日襲擊日本，多地氣溫驟降，北海道更出現大雪，交通運輸一度大亂，不少旅客因天氣寒冷，身體狀況亮紅燈。對此，剛從日本旅遊回來的名嘴狄志為也在臉書發文，分享自己行程中突感染B型流感，並透過「中文線上問診平台」在日本就醫的經驗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
這些「超常見食物搭配」其實很NG！專家：營養全被浪費 巧克力牛奶也中
有些食物搭配起來天作之合：牛奶配餅乾、紅蘿蔔配鷹嘴豆泥、炸雞鬆餅、培根炒蛋……但從營養角度來看，有些受歡迎的組合其實最好避開。根據「realsimple」網站，營養師Avery Zenker解釋：「某些食物中的成分可能會阻礙維生素和礦物質的吸收。為了最佳的營養吸收，特別是如果你正在優先補充某種營養素時，就需要留意食物搭配；營養缺乏的人更可能被建議避免特定組合。此外，有些搭配可能會導致某些宏量或微量營養素攝取過量。」專家們一致認為，把食物直接分成「好」與「壞」並不是有效的飲食方式，但他們建議我們在搭配食物時多留點心。以下是健康專家整理的 6 種應避免同時食用的食物組合。 1、牛奶 + 柑橘類水果如果你打算一邊喝牛奶、一邊吃幾顆橘子，尤其是乳糖不耐症者，最好三思。Zenker說：「將牛奶與柑橘類水果（如柳橙汁、檸檬）混合，可能會讓牛奶中的蛋白質凝結，造成消化不適或腹脹。」這是因為柑橘中的檸檬酸會讓牛奶中的酪蛋白凝集，凝結的牛奶更難消化，可能導致脹氣、胃痛、消化不良等症狀。 2、黑巧克力 + 牛奶再美味的組合也可能暗藏陷阱。預防心臟病專科醫師Elizabeth Klodas博士指出：「高品質常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1則留言
視力模糊未必用眼疲勞！ 當心暗藏眼疾和腦部血管危機
70歲的王女士，半年前開始感覺看東西「霧霧的」，起初以為只是年紀大、眼睛退化，未特別在意，但視力模糊的情形卻逐漸加劇，連看電視字幕都變得吃力，才前往台北慈濟醫院就診。經眼科部謝繡卉醫師檢查，發現王女士右眼視力僅剩0.1，與她自述的視覺模糊狀況相符。NOW健康 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
信昌化裁員1》長春接手5年難敵紅潮 信昌化林園廠爆裁員百人
農曆春節前夕，南台灣石化重鎮驚傳…民報 ・ 1 天前 ・ 14則留言
全台唯一「瀑布光影展」回歸！美拍台版teamLab仙境，門票100元送獨角獸頭飾
全台唯一沉浸式「瀑布光影展」回來了！屏東山林祕境「大津瀑布」過去因颱風重創一度封閉修復，現在即將帶著「奇幻大津」光影體驗展華麗回歸，於2／3起正式點燈，活動以森林小徑與瀑布為背景，打造有如「台版tea食尚玩家 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
2026美國飲食指南顛覆飲食觀？ 醫界發聲明了
最新的2026美國飲食指南公布後，引發台灣社會各界討論及爭議，中華民國血脂及動脈硬化學會與台灣血脂衛教協會，基於心血管疾病預防與公共健康之專業立場，特別提出聲明，協助民眾正確理解相關訊息。2026美國飲食指南大為顛覆舊版的低脂、高碳水觀念，許多民眾以為可以盡情開吃紅肉、抹奶油，許多網紅更紛紛發布各種影音訊息，抨擊舊版飲食指南，但這卻讓更多民眾無所適從。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德爬101賈永婕扛壓力「出事我來扛」 一路被罵終於打臉反對者嗆：真的很爽
霍諾德爬101賈永婕扛壓力「出事我來扛」 一路被罵終於打臉反對者嗆：真的很爽娛樂星聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
面對高度「沉默」的腎臟疾病 醫建議定期規劃檢查
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】腎臟疾病的臨床表現往往非常不明顯，早期難以察覺。多數病患在出現蛋白尿（泡泡尿）、下肢水腫或難以控制的高血壓等症狀時，其腎絲球過濾率（eGFR）往往已顯著下降，甚至可能已低於25 ml／min／1.73m²。在此階段，病患已經錯失了最佳的治療時機，腎功能可能一去不復返。 保護腎功能 定期腎臟檢查尤其重要 林口長庚醫院腎臟科湛茗任醫師表示，不論是一般民眾或已知的腎病高風險族群，都應將常規性的腎臟檢查納入年度健康管理計畫。藉由歷年的腎功能狀況，我們就可以知道腎臟是否有出現不尋常的變化或是疾病。湛茗任醫師舉例，就像股票市場，單一天的價格可能無法判斷好壞，但如果每天看連續看十天，就能知道整體走勢。 腎臟篩檢：腎功能、蛋白尿、影像學檢查缺一不可 腎臟疾病的初期症狀極少，許多病患是在腎絲球過濾率（eGFR）已低於 25 ml／min／1.73m²，才想要接受治療，但這時已經相對晚期，藥物治療反應通常不佳，造成病患終身的遺憾。因此湛茗任醫師建議民眾，年度健檢應包含三大核心指標： 腎功能定量：透過抽血檢測肌酸酐，換算得出腎絲球過濾率（eGFR），評估腎臟清除毒素的能力。 蛋健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
勞動部：勞工去年平均每月加班16.2小時 年增1.5小時
為了解勞工工作狀況及職涯規劃等情形，勞動部發布「2025年勞工生活及就業狀況調查」。勞動部指出，近一年有延長工時者占36.3％，在有延長工時的勞工中，平均每月加班時數為16.2小時，對比上一年度的14.7小時，增加1.5小時。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／一甲子的祝福與喜悅 彰化榮家首度與慈濟舉辦歲末祝福
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化榮家與慈濟結緣深厚，慈濟志工多年來每月定期走入榮家，帶領長輩進行團康活互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
麻布袋漂到新北萬里岸際 打開赫見43公斤大麻
（中央社記者王朝鈺新北27日電）1名漁民今天在新北市萬里區駱駝峰旁岸際發現可疑麻布袋，打開後驚覺有異，警方獲報到場處理，發現麻布袋內有32包疑毒品，總毛重約43公斤，以試劑檢測有毒品大麻陽性反應。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
萬里海岸驚見32包「漂流大麻」 重43公斤黑市價逾2000萬
新北市萬里區著名的網紅打卡景點「駱駝峰」旁海岸今天上午漂進一個白色麻布袋；警方與海巡人員獲報趕抵拆解，赫然發現裡面竟裝有32大包第2級毒品大麻、總重約43公斤。海巡署北部分署第二岸巡隊副隊長李勃毅表示，海巡署將與警方共組專案小組報請檢察官指揮偵辦追查該批漂流大麻來源。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 478則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 164則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 14則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 167則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 19 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言