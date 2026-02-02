別再錯過2026！分析師點名「必買5檔翻身股」：這檔爆發力更勝輝達？

財經中心／王文承報導

有一些非AI股票，因2025年表現不佳而遭到錯殺，反而成為2026年的潛力買點。分析師點名5檔股票，認為投資人應在市場全面覺醒前提前布局，將是2026年最值得買進的標的。（示意圖／PIXABAY）

AI熱潮持續升溫，科技股的成長動能依舊強勁，距離高峰仍有一段距離。投資媒體《The Motley Fool》指出，市場目前最大的誤判在於，部分投資人仍懷疑「AI資本支出是否真的存在」。但只要仔細檢視台積電（TSMC）最新公布的第四季財報，就能清楚看見答案——AI投資不僅真實存在，規模還在持續放大，而且才剛起跑。

別再錯過2026！分析師點名必買5檔翻身股



更關鍵的是，市場尚未完全反映這股趨勢，導致部分AI股仍處於被低估狀態；同時，也有一些非AI股票，因2025年表現不佳而遭到錯殺，反而成為2026年的潛力買點。分析師點名以下5檔股票，認為投資人應在市場全面覺醒前提前布局，將是2026年最值得買進的標的。

1. 輝達（NVIDIA）

輝達入榜毫不意外，依舊穩坐全球 AI 運算霸主地位。其 GPU 持續突破傳統運算極限，市場需求仍在快速攀升，且這股成長動能預計將一路延續至 2030 年。輝達預估，屆時全球資料中心的年支出規模可能達到 3 兆至 4 兆美元，規模之龐大令人咋舌。若預測成真，輝達將是最直接、也是最大受惠者。分析師直言，AI 的順風仍在猛烈吹拂，2026 年買進輝達，幾乎沒有懸念。

2. 台積電（TSMC）

台積電日前公布第四季財報，交出亮眼成績單。以美元計算，營收年增 26%，管理層更預估 2026 年全年營收成長幅度接近 30%。同時，台積電宣布全年資本支出將高達 520 億至 560 億美元，這項決策清楚傳達一個訊號——AI 晶片需求不僅龐大，且具有長期性，也再次印證「AI 投資才剛開始」的觀點。

3. Nebius Group

相較輝達與台積電，Nebius Group 名氣較小，但成長潛力卻不容忽視。該公司利用搭載台積電晶片的輝達 GPU，提供 AI 訓練算力租賃服務，可說是「AI 版本的雲端運算」。其主要客戶正是急需大量算力的企業，需求成長速度驚人。管理層預期，公司年化營收將從第三季末的 5.51 億美元，暴增至年底的 70 億至 90 億美元。如此爆發式成長，讓分析師直言「不想缺席」，而目前股價仍具高度吸引力。

4. The Trade Desk

轉向非 AI 題材，The Trade Desk 被視為 2026 年最有機會強勢反彈的代表。該公司 2025 年股價重挫近 70%，但分析師認為市場反應過度。華爾街仍預估，公司今年營收成長 18%、明年成長 16%。隨著數位廣告與廣告科技需求持續擴張，The Trade Desk 仍站在有利位置。目前股價僅約 17.5 倍的預期本益比，被視為明顯低估的便宜標的。

5. MercadoLibre

MercadoLibre 深耕拉丁美洲市場，是當地電商與金融科技領域的領導者。分析師強調，這不是為了分散投資而買進，而是因為公司本身就具備長線價值。近期股價回落約 20%，主因是市場短暫「忽略它並非美國公司」，但這反而成為絕佳進場時機。MercadoLibre 擁有亮眼的長期成長紀錄，而拉丁美洲仍有大量人口尚未納入其生態系，未來成長空間依然可觀。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

手刀衝！威力彩連槓27期 頭獎上看8.7億

年終獎金僅0.5個月！銀行正妹收到明細傻眼 眾人揭殘酷真相

三寶集結地？網紅驚見道安講習荒謬情境崩潰 過來人笑翻：每堂有瘋阿姨

九份玩到阿里山！他驚呆國旅5天4夜「每人5萬」 內行揭真相：鎖定1族群

