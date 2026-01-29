別再關燈滑手機！他突看不清「視野縮成管子」 醫：有這5情況恐釀失明

記者張雅筑／台中報導

中部一位罹患糖尿病20多年的陳先生，飽受視力模糊之苦，本以為換了人工水晶體就能重獲光明，沒想到還是「霧霧的看不清楚」，進一步檢查才發現，視野早已大幅萎縮，像是在「管子裡看世界」，且眼壓居高不下。（示意圖／資料照）

「明明才剛開完白內障，怎麼看東西還是像隔了一層霧？」中部一名罹患糖尿病20多年的陳先生，這兩年視力急速下滑，原以為換了人工水晶體就能重獲光明，沒想到術後視力依舊模糊，讓他相當困擾。豈料經進一步檢查才發現，他的視野早已大幅萎縮，像是在「管子裡看世界」，且眼壓居高不下。而這並非普通的視力退化，而是糖尿病所引發的「新生血管性青光眼」！

別以為陳先生的病況離自己很遙遠，因根據衛福部與健保署最新統計，台灣青光眼患者在過去5年內成長了22%，總就診人數已突破45萬人。青光眼是全球不可逆失明原因的第一位，在我國，則是國人失明的第二大主因，僅次於白內障，但與白內障不同的是，青光眼造成的視力損害是「不可逆」的。而台灣青光眼患者人數逐年攀升的原因，眼科醫師指出，包括：高度近視普遍化；3C產品過度使用，也就是長時間看手機或電腦，對眼睛造成了生理上的壓力，加上不少人喜歡睡前關燈滑手機，此舉會導致瞳孔放大，擠壓房水排出路徑，而這正是誘發急性青光眼的危險因子；還有高齡化社會與代謝性疾病，像是眼球房水排泄系統功能會退化、罹患糖尿病、高血壓及高血脂等。

千萬不要覺得青光眼是離自己很遙遠的疾病，因為據衛福部與健保署最新統計，台灣青光眼患者在過去5年內成長了22%，總就診人數已突破45萬人，且患者的年齡甚至有下降的趨勢，原因包括：現代人高度近視普遍化、過度用眼看手機或電視、關燈滑手機等。（示意圖，非新聞當事人／資料照）

但最讓人憂心的是，約80%的患者初期完全無症狀，等到察覺視力受損時，往往視神經已萎縮一半以上了。究竟青光眼會有那些「警訊」呢？以下為大家整理出5大前兆：

1、視野狹窄：感覺看東西範圍變小，常撞到兩側家具。

2、虹視現象：夜間看燈光時，周圍出現彩虹般的光圈。

3、眼球脹痛與頭痛：眼壓升高時，眉心或眼窩周圍會有悶脹感。

4、光線適應不良：進出黑暗場所（如電影院）時，眼睛需要很久才能適應。

5、莫名噁心想吐：急性眼壓飆高時，常伴隨劇烈頭痛與嘔吐，常被誤診為腸胃炎。

若民眾在日常生活中出現上述的徵兆，千萬別以為只是單純的眼睛疲勞，建議應到眼科做詳細的進一步檢查，避免耽誤黃金治療時間。

58歲的陳先生，其病況一度陷入困境，傳統藥物治療雖讓眼壓稍降，卻換來嚴重的紅腫、藥物副作用，此外，眼睛也漸漸開始出現疼痛，甚至視力更加模糊，視野也繼續惡化，讓他痛苦不堪。後來陳先生輾轉到童綜合醫院眼科楊啓蘭醫師門診就醫，經評估後，傳統手術（小樑切除術）五年通暢率僅約六成，且照護繁瑣，所以和陳先生討論後，決定安裝最新引進台灣的「保羅青光眼導管（PAUL® Glaucoma Implant）」。

童綜合醫院眼科醫師楊啓蘭表示，青光眼是全球不可逆失明原因的第一位，病因為眼壓偏高造成的視神經損害，早期會先影響周邊視力，因此病患常常沒有發覺，等影響中心視力時大多已進入晚期。（圖／院方授權提供）

談及這項創新的手術路徑，楊啓蘭醫師解釋，將導管位置後移至睫狀溝或玻璃體腔，此舉不僅消除了傳統植入物在眼球前方的異物感，更保護了眼角膜。經治療後，目前陳先生的眼壓已穩定達標，不用再忍受點藥的刺痛與副作用，且終於能看清前方的路。

楊啓蘭醫師表示，青光眼依病因可大致分為閉鎖性及開放性，「閉鎖性青光眼」大多為白內障造成，在進行白內障手術後大部分都可以痊癒。至於「開放性青光眼」，則需要長期控制眼壓，傳統上會先以青光眼藥物進行長期控制，但所有種類的青光眼藥物都有其副作用，從局部的眼睛紅腫破皮到眼窩凹陷，到全身性的心律不整與嗜睡，降低病患對藥物使用的順從性。楊啓蘭醫師進一步補充道，有部分病患就算使用全套的青光眼藥物，眼壓也無法降到良好水平，造成視力功能繼續退化，這時手術介入就成了最好的治療方式。

過往青光眼常常被視為絕症，但近年來隨著各式新藥的問世，以及微創青光眼手術（MIGS）的發展，讓病患多了許多治療選擇，楊啓蘭醫師強調：「青光眼雖不可逆，但並非絕症！」以童綜合醫院來說，擁有國內最先進的小樑網雷射（SLT），以及保羅青光眼導管，並持續引進國外最新的青光眼治療科技，期望將來累積更多的經驗，成為中台灣青光眼治療的最重要一道防線，嘉惠更多病患。

過往青光眼常常被視為絕症，但近年來隨著各式新藥的問世，以及微創青光眼手術（MIGS）的發展，讓病患多了許多治療選擇。眼科醫師也呼籲40歲以上、有家族史、高度近視或糖尿病患者的民眾，每年應進行一次完整的眼底檢查。（示意圖，非新聞當事人／資料照）

最後眼科醫師也提醒和建議，40歲以上、有家族史、高度近視或糖尿病患者的民眾，每年應進行一次完整的眼底檢查。

