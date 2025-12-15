別到處說「身體差」！女生越抱怨越虛弱，調整心態才是真正的保護力

有些人身邊常會遇到一種女生，動不動就說「我好不舒服」、「我體質很差」，久而久之身體還真的越來越不好。其實古人說「口乃心之門」，平常掛在嘴邊的話，會默默影響心情與身體狀態。

抱怨會放大不舒服的感覺

很多女生身體不適時，會一直向身邊人抱怨，一開始可能是想尋求安慰，但講多了不但讓聽的人覺得累，也會讓自己更專注在不舒服上，情緒容易陷入焦慮。有網友分享，他在二十年前罹患尿毒症後，天天向周遭人訴苦，說自己多委屈、前妻多不對，結果身體狀況越來越差。後來他發現沒人能真正理解，也乾脆不再抱怨，反而慢慢好轉。

「自證預言」會影響身體反應

心理學中的自證預言指的是，你相信什麼，就會逐漸走向那個狀態。老是說自己體質差，大腦與身體就會往那個方向靠攏；常喊累，也會真的覺得沒力。有網友提到，他曾經因為長期頭痛而一直抱怨，後來痛到看醫生，之後刻意調整心態，開始對自己說「今天精神不錯」，頭痛的頻率真的下降了。

明朝的李時珍也曾遇過一名男子，誤吞壁虎後一直覺得活不久，身體狀況越來越差，看了許多醫生都沒改善。其實問題不是壁虎，而是他「怕壁虎」的心理壓力。後來李時珍設法讓他以為壁虎已經被吐出，心裡的結解開後，人也放鬆不少。身體的病多半能靠治療改善，但心理壓力若不調整，會不斷讓身體亮紅燈。

心態好，是女生最好的保養品

1979年哈佛大學曾做過「時空膠囊」實驗：16位七、八十歲的老人被安排在模擬20年前的生活環境中一週，並在裡面積極活動。結果他們的記憶、視力、血壓都有變年輕的趨勢，顯示「覺得自己老」比實際老化更傷身。

對女生來說，心態調整不只影響身體，也會反映在外在狀態，由內而外的輕鬆從容，通常比急著求保養更有效。與其一天到晚說「我身體不好」、「我命不好」，不如在感到不舒服時先處理問題：需要就醫就去，該休息就休息，心態安穩比抱怨更能幫身體恢復。

可以從這些做起：

► 減少負面語句：把「我好差」換成「我正在慢慢變好」，用正向語言帶動情緒。

► 學習放鬆：焦慮時試試冥想、瑜伽，或和朋友喝下午茶、看電影，把壓力釋放掉。

► 相信自我修復力：多留意生活中的小確幸，給自己比較正面的心理暗示。

與其一直說自己不舒服，不如從今天開始，換一種心態面對生活，身體和心情都會比較輕鬆。

