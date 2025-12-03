「別只想擴張領土」賴清德喊話習近平：台灣很樂意幫助中國解決經濟問題

政治中心／施郁韻報導

總統賴清德近日宣布未來8年投入1.25兆國防特別預算，談話中更提及「北京當局以2027完成武統台灣為目標進行整備」，4日凌晨以特邀貴賓身分登上《紐約時報》DealBook Summit專訪，提及台灣必須做最壞打算、同時做最好準備。賴清德喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，「台灣很樂意協助中國解決經濟問題。」

被問到台灣是否觀察到中國在加速準備武力犯台？賴清德表示，台灣必須「做最壞的打算、做最好的準備」，不論中國是否調整時間表，台灣都會先備妥自身防衛能力。也在此向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。

廣告 廣告

賴清德專訪喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，「台灣很樂意協助中國解決經濟問題。」。（圖／總統府提供）

賴清德非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助。

對於如何看待中國現在的經濟？中國的經濟狀況是否影響習近平主席對台灣的態度？賴清德直言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達7.37%，「但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%點多而已」，因此他非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭時，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。「臺灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。」

專欄作家索金（Andrew Ross Sorkin）提問，賴清德日前表示台美關係「堅若磐石」，並詢問如果中國攻台，美國尤其是川普總統是否會協防台灣？賴清德表示，雖然台美並無正式邦交，但台灣長期感謝美國國會通過《台灣關係法》以及雷根總統的「六項保證」，美國行政與立法部門跨黨派的支持，使台美關係有深厚基礎。他強調，川普上任後，雙邊合作不僅沒有減少，甚至呈現增加趨勢。

賴清德提到，台美正就關稅議題展開討論，希望此一契機能協助改善美國貿易逆差，同時深化雙邊經貿連結。



更多三立新聞網報導

數據揭「中國經濟非常不好」 賴清德喊話習近平：該考慮的不是擴張領土

賴清德DealBook高峰會登場！點名中國軍演更密集 台美關係「堅若磐石」

全球政經領袖齊聚！賴清德登DealBook峰會專訪 官網稱呼「台灣總統」

賴清德最新公布《公民投票法》修正條文並批示「審慎因應選務失序」

