別只會買輝達！AI下半場關鍵在「能源」 「他」包辦發電儲能

馬斯克預言AI瓶頸已從晶片轉向電力，「算力即電力」時代來臨！高盛估未來十年資料中心用電將暴增175%，綠能成剛需推動產業超級循環。富邦ESG綠色電力（00920）追蹤指數2025年狂飆52%，聚焦全球綠能龍頭，是投資人卡位AI能源商機的關鍵門票。（AI製圖）

「AI產業的主要瓶頸，將正式從晶片製造轉向電力與冷卻能力。」特斯拉與xAI創辦人馬斯克（Elon Musk）近期的一席話，精準點破了人工智慧發展的下一個關鍵戰場。隨著生成式AI、雲端運算與大型資料中心瘋狂擴張，全球正加速邁入「算力即電力」的新時代，電力供應已從傳統基礎設施，躍升為左右科技巨頭AI霸業的核心戰略資源。

高盛示警！未來十年用電暴增175% 相當於多出一個用電大國

過去市場目光全鎖定在GPU晶片，但現在「插座」可能比「晶片」更緊俏。富邦ESG綠色電力（00920）ETF經理人洪珮甄指出，AI投資主軸正由半導體逐步延伸至電力與能源供應端，產業鏈已出現結構性轉變。

根據國際投行高盛（Goldman Sachs）最新研究顯示，AI算力的訓練與推論高度仰賴穩定且大量的電力供應，預估未來十年全球資料中心用電量將大幅成長約175%，這驚人的增幅相當於世界上憑空新增了一個「全球前十大用電國」。電力是否到位，已成為科技巨頭擴張算力的先決條件，也讓再生能源從過去的政策選項，轉變為AI產業生存的「剛性需求」。

綠電成AI「剛需」 00920追蹤指數年漲52%領跑市場

洪珮甄進一步分析，這股強勁需求有望推動綠能產業進入新一輪的「超級循環」。科技大廠為了達成ESG目標並確保電力穩定，紛紛透過長期購電協議（PPA）或直接投資能源專案來搶電，這為綠色電力產業帶來了極高的獲利能見度與穩定現金流。

市場資金的流向也證實了這股趨勢。根據Bloomberg統計，00920所追蹤的「ICE FactSet全球綠能ESG指數」，在2025年繳出了52.87%的驚人漲幅，顯示聰明錢早已開始佈局能源板塊。展望2026年，隨著歐洲減碳政策延續、中國太陽能產業積極去產能化，加上AI資料中心的用電需求擴大至儲能、燃料電池、地熱與備援發電等領域，綠電產業的中長期發展支撐力道強勁。

從發電到儲能 一鍵卡位AI時代的「能源軍火庫」

面對這波能源轉型商機，富邦ESG綠色電力（00920）採取全方位佈局策略，投資範圍涵蓋多元再生能源、太陽能、風能、電池與儲能、氫能及電力基礎建設。這不僅完整掌握了發電、儲能與電網升級的關鍵環節，更納入ESG風險評等機制，排除高爭議企業，兼顧成長潛力與永續品質。

法人認為，在AI爆發、能源轉型與ESG三大趨勢交會下，綠色電力已由「題材面」走向實質的「需求驅動」。投資人若不想錯過AI下半場行情，透過聚焦全球綠能龍頭的ETF進行佈局，將是參與這波全球電力超級循環、掌握AI背後核心資產的最佳捷徑。

