別只煮高麗菜！吃火鍋配「平民人蔘」：抗癌、保肝

記者鄭玉如／台北報導

天冷吃火鍋配白蘿蔔泥最好！生白蘿蔔富含活性芥子酵素，可補足久煮蔬菜流失的營養。（示意圖／PIXABAY）

天氣逐漸變冷，正是吃火鍋的季節。營養師老辜建議，煮火鍋時常吃高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜，其含有芥子酵素，但會因久煮而減少，可以搭配白蘿蔔泥，生的白蘿蔔富含活性芥子酵素，正好能補足其缺口。另外，白蘿蔔還富含維生素C、葉酸、鉀、膳食纖維。

營養師老辜在臉書粉專提到，吃火鍋時他會選擇高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜，不過其芥子酵素會因久煮而失去活性，使它們的硫代葡萄糖苷，無法順利轉化成具有抗氧化與解毒能力的異硫氰酸酯，例如蘿蔔硫素，所以他會額外搭配白蘿蔔泥。

白蘿蔔在「生食」狀態下，富含活性芥子酵素，正好能補足其缺口，久煮蔬菜搭配生白蘿蔔泥的組合，幫助仍存在蔬菜中的少量硫代葡萄糖苷，重獲被轉化的機會，重新喚醒其抗氧化力。

營養師高敏敏也曾表示，白蘿蔔又稱為「平民人蔘」，富含生物活性，如蘿蔔硫素、吲哚、硫代葡萄糖苷等，有助於降發炎、抗癌、保肝。此外，蘿蔔葉也不要丟，與蘿蔔本身相比，每100克的礦物質鈣、維生素C含量，都比蘿蔔還要高，總多酚含量比蘿蔔高2倍，類黃酮含量高4倍。

