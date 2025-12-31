別只用平板或卡通安撫嬰幼兒！新加坡研究發現，過早接觸電子螢幕會影響腦部發育

數位科技對幼兒的影響，再次透過研究引發科學界震撼。一項由新加坡政府機構主導的長年研究發現，兩歲前「過長時間接觸」電子螢幕的幼童，其大腦發育會產生明顯變化，導致他或她在進入青少年時期，出現決策力遲緩和焦慮感升高的現象。這項新發現、也為全球日益嚴重的電子奶嘴問題敲響警鐘。

這項發表於《刺胳針》（The Lancet）子刊《eBioMedicine》的研究，由新加坡科技研究局與新加坡國立大學（NUS）團隊合作完成。該研究團隊耗時超過10年，長期追蹤168名孩童，並在不同階段進行三次腦部掃描。

研究團隊長期追蹤168名兒童超過 10 年，並在三個不同成長階段為受試者進行腦部影像掃描，以觀察早期生活經驗對神經發展的影響。結果顯示，在2歲前有較高螢幕使用量的幼兒，其負責視覺處理與認知控制的大腦網絡，會出現「加速成熟」的現象。

研究人員指出，這種變化可能源自螢幕所帶來的高強度感官刺激，迫使大腦過早適應快速、密集的資訊輸入。新加坡團隊研究顯示，這些在幼兒期出現大腦發育受損的孩子，會在8歲半階段開始出現狀況，其進行決策所需的反應時間，比其他同齡人更長；到了13歲準備步入青春期時，則會出現更明顯地的焦慮症狀。

「這些結果顯示，嬰兒期的螢幕暴露，可能對大腦發展與行為產生遠超過幼兒期的長期影響。」

澳洲雪梨，放學途中滑手機的女孩。（美聯社）

不過，家長也無需過度恐慌。研究團隊提醒，如果家長能改變方式，頻繁為幼兒閱讀、增加面對面互動，可能有助於抵銷一部分電子螢幕對大腦造成的影響。研究人員還強調，關鍵不僅在於「少用螢幕或電子設備」，更在於以高品質人際互動，取代只是被動觀看。

隨著科學實證不斷增加，各國政府已紛紛採取行動。澳洲近期剛啟動、全球第一個「青少年社群禁令」；新加坡教育部也宣布，將從2026年1月起，嚴格限制中學生使用智慧型手機與智慧型手錶使用。

面對數位時代的育兒挑戰，專家建議父母，兩歲前的黃金發展期，別過度倚賴所謂電子奶嘴，應該讓孩子遠離螢幕、回歸真實人際互動，才是保障未來心理健康的關鍵。

