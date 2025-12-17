別只用水沖！醫示警：水壺內壁「滑滑的」是細菌滋生

水壺只裝白開水所以清潔不用刷？兒科醫師傑登示警，若水壺內壁摸起來出現滑膩感，代表已有細菌滋生形成「生物膜」，僅用清水沖洗根本無法徹底清除，長期使用恐對孩童健康造成潛在風險。

傑登醫師在臉書「傑足先登 傑登醫師」發文指出，若常聞到水壺裡出現怪味、內側摸起來滑滑的那很可能就是「生物膜」在作怪。生物膜是由細菌、酵母菌、黴菌等微生物結合黏性物質形成的保護層，會牢牢附著在水壺內壁、吸嘴、吸管及矽膠墊圈上。他表示，許多家長以為水壺只裝白開水，用清水沖洗、晾乾即可，但單靠清水沖洗通常難以有效去除生物膜，長期下來可能成為細菌滋生的溫床。

針對生物膜對孩童的影響，傑登醫師說明，孩子免疫系統尚未發育完全，若長期使用清潔不徹底的水壺，可能增加腸胃不適或腹瀉的機會，對過敏體質的孩童也可能造成額外刺激。他指出，水壺若有異味，也會讓孩子抗拒喝水，影響日常水分攝取，強調即使生物膜不會立刻引發疾病，但「每天接觸」的累積才是家長值得警覺的問題。

關於正確清潔方式，傑登醫師建議使用長柄刷或吸管刷刷洗，針對瓶口螺紋、吸嘴、吸管內部與矽膠墊圈反覆刷洗，才能破壞生物膜結構。清洗時可搭配中性洗潔精，或定期以小蘇打加溫水浸泡15至30分鐘，若有異味也可短暫使用白醋輔助。他提醒，所有零件拆洗後務必完全晾乾，因為濕氣是細菌最愛的環境。

傑登醫師建議每天使用後清洗，每週至少一次深層刷洗。他強調，若出現變色、明顯刮痕、矽膠變硬、發黃、彈性變差等情況，就應更換水壺，並提醒家長「看起來乾淨，不一定是真的乾淨」。

