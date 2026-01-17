別只當代糖吃！研究揭「羅漢果」隱藏實力：竟是抗老神物

〔編譯陳成良／綜合報導〕在台灣，許多人習慣用「羅漢果」來泡茶潤喉，或是將其萃取物當作「零熱量代糖」使用。但這顆不起眼的褐色果實，價值可能遠超乎你的想像。

權威科研網站《ScienceDaily》報導，發表於《食品與農業科學雜誌》(Journal of the Science of Food and Agriculture)的最新研究指出，羅漢果不只甜，還是一座天然的「營養寶庫」，富含能對抗衰老與慢性病的強大抗氧化劑。

廣告 廣告

這項研究針對四種不同品種的羅漢果，深入分析了果皮與果肉中的化學成分。科學家發現，羅漢果含有豐富的「次級代謝物」，這些成分雖然不是植物生長所必需，但對人體健康卻至關重要。

研究團隊特別鎖定其中最具價值的關鍵成分：首先是具有顯著抗發炎特性的「萜類化合物(Terpenoids)」；其次是被譽為抗氧化明星的「類黃酮(Flavonoids)」，它能協助中和破壞細胞的自由基，支持心臟與代謝健康；此外，果實中還富含作為蛋白質基石、負責修復組織與維持免疫功能的「胺基酸(Amino acids)」。

研究團隊不僅找出了這些成分，更進一步分析它們如何與人體互動。結果顯示，羅漢果中的活性化合物能有效作用於人體的抗氧化受體，進而調節發炎反應、代謝功能與細胞保護機制。簡單來說，吃羅漢果不僅能滿足對甜食的渴望，還能順便幫身體「除鏽」，對抗因自由基累積而造成的老化與慢性疾病風險。

研究人員強調，不同品種的羅漢果，其活性化合物的濃度與組合也不盡相同。這項詳細的「化學地圖」將有助於未來開發出針對特定健康需求的食品或補充劑。科學家認為，隨著對其化學結構的了解日益加深，羅漢果正在從單純的「糖替代品」，轉型為具備實質營養價值的超級食物。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》男性小弟弟 心血管健康前哨站！醫示警3異狀

健康網》早餐總是吃不飽？ 「高蛋白組合」4好處穩糖又增肌

健康網》睡滿8小時還是累？醫：粒線體罷工 補眠也沒用

台美關稅15％懶人包來了 對中國台商衝擊最嚇人

