別只盯台積電、輝達！美銀看好這家公司是「2026半導體股首選」

根據外媒《Investing.com》報導，美國銀行最新報告指出，荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）正進入多年的上升周期，受惠於光刻技術使用強度提升、獲利加速成長，以及自由現金流大幅改善，因此被納入其「2026年半導體選股首選」名單，同時將目標價自先前的986歐元上調至1158歐元，並維持「買進」評等。

分析師預期，隨著艾司摩爾在客戶支出中的佔比擴大，以及更強大的產品組合支撐，2027將成為明顯的轉捩點。

廣告 廣告

報導指出，艾司摩爾的重新評價動能來自三大因素，首先，隨著DRAM製造商增加更多極紫外光（EUV）層數，記憶體曝光強度（lithography intensity）預計將提升；其次，毛利率有望提高1.5％，帶動約30％的獲利成長；再者，自由現金流預計翻倍至140億歐元。

分析師認為，多項長期疑慮正在消散，包括客戶集中度風險下降、三星重新展現競爭力、美光加速導入EUV、英特爾走向穩定，以及AI晶片設計公司持續向先進製程邁進。

分析師預期，到2030年，艾司摩爾的毛利率將再提升5個百分點，未來5年的年均複合成長率（CAGR）可望達18％。

更多風傳媒報導

