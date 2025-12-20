別只盯手機、設定暗語！公共場所「孩童如何自保」？專家籲記「3原則」

記者簡浩正／台北報導

北捷M7出口、捷運中山站煙霧彈襲擊、隨機砍人案，目前造成4人死亡，11人受傷。（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站、中山站週邊，昨（19）日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，嫌犯張文墜樓不治。此案引起各界高度關注。不少民眾擔心，若在公共場合出現異常狀況時，該如何教導小朋友觀察與自保？專家表示，請孩子記住「不對就離」等三個原則，在人多處別只盯手機，要注意周遭，遇危險先跑開以便自保。

桃園市27歲男子張文昨日傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機砍人案，隨後畏罪輕生。此案造成多人傷亡；衛福部今（20）日公布最新傷亡情況，包含嫌犯張文在內，共4人死亡；其餘11名傷者，仍有6人仍繼續留院治療。

廣告 廣告

對於北捷攻擊案，童伴心理治療所發出訊息表示：爸爸媽媽們，昨晚台北市發生了不好的事件，除了擔心，我們更要教孩子保護自己。

專家表示，請孩子記住「不對就離」等三個原則，在人多處別只盯手機，要注意週遭。（示意圖／翻攝自Pixabay）

首先，是平穩對話：若孩子問起，請平靜告知發生了壞事，但強調「有許多人在保護大家」。讓他知道這很罕見，但學習自保很重要，並鼓勵他說出任何不安。

其次，記住三個原則，教孩子簡單好記的自保方法。

眼睛要亮：在人多處別只盯手機，要注意周遭。

不對就離：看到怪人（如戴全臉面具）或聞到怪味、聽到大叫，不要圍觀，立刻走向人多處或出口。

跑躲說：遇危險，先跑開，找地方躲，然後大聲呼救或打110。

最後，是安心的約定：和孩子約好，害怕時隨時打電話給你。可以設定一個只有你們懂的「安全暗語」，讓他能快速求助。我們無法消除所有危險，但能給孩子警覺的心與知道有後盾的安全感。讓我們用平和的態度，陪他們認識世界。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

北捷攻擊案！總統賴清德赴台大醫院探視 院長余忠仁曝「2傷者」傷勢

最新傷亡曝！北捷攻擊案釀4死11傷收治雙北10醫院「2人仍在加護病房」

攻擊案釀恐慌！醫：民眾公共場所見「4異常」先遠離 牢記「3行動順位」

乳液、玩具都中了！幼兒體內「藏96種有毒物」醫：3種塑膠別碰

