別只盯輝達！華爾街分析師：台積電「十年一遇機會」 全力買進時機曝光
財經中心／王文承報導
AI熱潮持續升溫，被譽為「護國神山」的台積電（TSMC）穩居全球晶圓代工龍頭地位，也讓華爾街對其長線成長潛力高度看好。投資媒體《The Motley Fool》指出，在當前的AI投資版圖中，最被低估的關鍵角色之一，其實是「賣鏟人」。當市場焦點幾乎每日緊盯輝達（NVIDIA）動向時，真正掌控AI算力命脈的，反而是站在產業鏈最上游的台積電。報導直言，這可能是「十年一遇」的投資機會，華爾街分析師甚至點名，台積電在潛在大漲32%前，值得投資人「全力買進」。
別只盯輝達 華爾街曝全力買進台積電時機
報導分析，過去三年，市場普遍採取一種簡化邏輯：只要輝達財報亮眼、展望強勁，就代表AI故事仍在延續。由於輝達在GPU市場具備壓倒性市占率，確實被視為AI產業的風向球。然而，若投資人真正想判斷AI是否正走向泡沫，與其只看輝達，更應關注台積電的營運表現。透過台積電最新一季財報，反而更能看清AI革命的真實發展軌跡。
至於台積電為何可能成為「十年最佳AI晶片股」？關鍵在於其無可取代的產業地位。台積電是全球營收規模最大的晶片製造商，明顯領先三星與英特爾，其先進製程幾乎成為整個半導體產業的基礎設施。從替輝達生產GPU、為超微（AMD）代工AI加速器，到為博通打造客製化ASIC晶片，甚至替美光生產高頻寬記憶體（HBM），台積電幾乎參與了所有AI核心晶片的製造環節。而這些晶片，最終又大量供應給微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta與甲骨文等全球AI最大金主。
換言之，在這場定義當前半導體產業的良性循環中，真正站在核心位置的，並非單一晶片設計公司，而是台積電本身。上週，台積電公布2025年第四季財報，表現可謂「滿貫全壘打」。該季營收達337億美元，年增25%；毛利率更攀升至62%，明顯優於年初預期的59%。
這些數據意義重大，顯示雲端服務巨頭持續擴大的資本支出，正穩定轉化為各類晶片需求，並直接反映在台積電的訂單成長上。更值得注意的是，台積電不僅能擴大營收，還具備實質的定價能力，使毛利率同步走升。這種優異的單位經濟結構，正是長線成長型投資人最不該忽視的核心競爭優勢。
在法說會中，台積電董事長魏哲家也明確指出，公司將持續有節奏地推動全球擴產布局，並暗示新產能有望在本世紀末前開始貢獻成長動能。在此背景下，AI這股超級趨勢極可能成為推動台積電多年成長的關鍵催化劑，並與全球基礎建設投資浪潮形成長期順風。
華爾街對台積電幾乎一面倒看多。追蹤台積電的18位賣方分析師中，有17位給予「買進」或等同評等，目前市場給予的平均目標價為408美元，意味著相較於1月16日收盤價，仍有約19%的上漲空間。部分分析師甚至更加樂觀，巴克萊分析師Simon Coles在亮眼財報公布後，將目標價從380美元一口氣上調至450美元。
報導最後指出，真正聰明的投資人不該只關注短期漲幅。在AI基礎建設超級循環的推動下，台積電正站在爆發性成長的起跑點上。在華爾街高度共識看多、且公司持續強化營收與獲利體質的情況下，台積電不僅是當下的明星股，更可能是一檔「值得持有數十年」的核心資產。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
好市多這款「斷貨王」悄悄回歸 她驚見秒搬兩盒！眾人傻眼：快被搶光了
不是跨境電商！女將「這1類費用歸戶」意外中500元 眾人震驚：差點錯過
他驚見移工爽吃餐廳：如何存錢？眾人揭3大關鍵：誰會請台灣草莓
月領5萬！餐飲高薪輾壓一堆企業卻沒人要做 眾人揭2關鍵：職位重新定價
其他人也在看
玻纖布一路缺到2027年！「這5台廠」全面飆漲搶市 缺料風暴燒到蘋果也喊痛！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI算力競賽全面升溫，缺料警報再度拉高層級，這波風暴從記憶體、被動元件一路延燒，如今重心正式落在高階玻纖布。市場指出...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 46
矽光子、記憶體都綠了！「IC設計廠」慘淪5檔跌停股 股民：給人上車時機？
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（21）日開低走疲，開盤下跌10.85點至31,749.14點，最低下挫559.23點至31,200.76點，終場收在31,246.37點，...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 6
【Follow法人】外資重砍台股440億元！大砍面板雙雄友達群創逾12萬張 2檔老AI緊跟在後
三大法人今（21）日合計賣超774.11億元，其中外資重砍440.63億元，大砍面板雙雄友達 （2409）、群創（3481）超過12萬張，出脫聯電（2303）逾5.3萬張，同步調節老AI股緯創（3231）、鴻海（2317）。Yahoo股市 ・ 10 小時前 ・ 18
【力積電九命怪貓2】從雞蛋水餃股翻身！「黃董」黃崇仁身價暴增近5倍至78億元
力積電（6770）乘著DRAM漲價順風車，股價一路狂飆，不僅吸引市場目光，也讓被稱為「黃董」的董事長黃崇仁身價大幅翻揚。根據公開資料顯示，黃崇仁目前持有力積電11萬5,881張股票，持股市值自去年4月股災時約13.85億元，隨著股價強勢回升，如今已暴增近5倍，來到約78.8億元。Yahoo股市 ・ 13 小時前 ・ 30
好威！欣興去年12月單月獲利年增2770％
IC載板龍頭欣興（3037）應主管機關要求公布自結獲利，在BT載板漲價、高階載板出貨大增、稼動率提高等因素下，欣興去年12月合併營收118.22億元，年增27%，歸屬母公司業主淨利為11.85億元，年增高達2770%，單月每股盈餘0.78元，年增2766%。自由時報 ・ 1 天前 ・ 6
台積電ADR跌4.45％！現股跌幅不到2% 股市名師：機會來了
川普放話奪取格陵蘭以及祭出施壓歐洲加徵關稅，市場擔憂地緣政治，美股暴跌，台積電ADR跌4.45%，台積電台北現股（2330）今（21）日盤中跌至1,740元，下跌35元，跌幅約1.97%。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，「今天機會來了，跌就是很好的機會！」Yahoo股市 ・ 15 小時前 ・ 9
法人齊砍籌碼偏冷 台積電尾盤救場台股創高續航/聯電受惠漲價題材 矽光子紅燈連發/黃金狂飆4717美元新高 匯率壓力找上楊金龍｜Yahoo財經掃描
周一美國市場適逢馬丁路德金紀念日，休市暫停交易一天。亞股表現普遍低迷，日股下跌、韓股回檔，港股走跌，上證指數小幅走弱，區域市場氣氛偏保守。 台股今（20）日上演「先蹲後跳」，加權指數開盤一度大跌近300點、最低下探31,340.10點，隨後跌幅逐步收斂並翻紅，終場上漲120.70點、收31,759.99點，續創收盤歷史新高，成交值達7,783.51億元；權值股漲少跌多，但台積電(2330)尾盤買盤進場推升股價收在1,775元、上漲15元同寫收盤新高，成為指數翻揚關鍵，二哥聯電(2303)則受8吋代工報價調漲想像帶動強勢表態，盤面資金同步點火矽光子概念股；另一頭記憶體族群受外媒點名「記憶體關稅」壓力影響震盪加劇，南亞科(2408)盤中重挫後跌幅收斂收小跌，旺宏(2337)逆勢收紅，而軍工股則在國防採購題材助攻下吸引買盤，龍德造船(6753)亮燈漲停，雷虎(8033)、漢翔(2634)、晟田(4541)等同步走揚，呈現「權值穩盤＋題材輪動」的高檔拉鋸格局。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 7
【Yahoo早盤】台股早盤下跌近300點！分析師林漢偉：不宜抄底飆股
台股今（20）日早盤跳空走低，指數一度下跌近300點，最低下探31,340點。摩爾投顧分析師林漢偉建議，可留意遭錯殺個股，但不宜追逐當日大漲標的，以免在短線高點承受停損壓力。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 6
熱門股／記憶體遭逢大空襲 新投資建議曝
在記憶體價格走升與產業基本面改善帶動下，相關族群近期表現明顯轉強，不過隨著股價漲幅擴大，市場氣氛也逐步轉向理性，投資人開始提高獲利了結與風險控管意識。盤面觀察，記憶體族群已由全面普漲，轉為個別題材與基本面分化，短線追價意願明顯降溫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
聯電超吸金！盤中站上70元成交值突破170億元 分析師揭1價位是關鍵
晶圓代工廠、「二哥」聯電（2303）今（21）日延續多頭氣勢，盤中一度大漲逾6%，站上 70 元整數關卡。截至上午10時20分，暫報69.4元，上漲2.3%左右；成交量逾24萬張，僅次於群創（3481），成交值突破170億元。對此，顧德投顧分析師黃紫東表示，聯電在轉單題材與籌碼優勢支撐下短線強勢，但後續仍須留意關鍵支撐價位是否守穩。Yahoo股市 ・ 14 小時前 ・ 3
面板漲不動了？群創一度重摔逾8%炸75萬張大量 「這檔」連2天收綠噴41萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於龍頭股台積電（2330）走跌，台股大盤今（21）日也連帶疲軟，加權指數終場收在31246.37點，下跌513.62點或1.62%，成交量...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
快訊／川普奪格陵蘭引拋售潮！美股四指全墨 「這兩檔」逆勢突圍
美東時間 1 月 20 日，美國股市遭遇 2026 年開年以來最劇烈的震盪。隨著總統川普（Donald Trump）針對格陵蘭主權問題向歐洲盟友祭出關稅威脅，市場避險情緒瞬間引爆。美股開盤後四大指數全線重挫，道瓊工業指數一度崩跌近 700 點，標普 500 指數更回吐了今年以來的所有漲幅。在資金撤出美國資產的同時，黃金與瑞郎成為避風港，金價史上首度衝破每盎司 4,750 美元大關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
15檔年線負乖離 外資搶補
台股加權指數與年線正乖離3成，1,949檔上市櫃股中，卻仍有逾920檔上市櫃股偏離年線，篩選截至20日止，長榮航（2618）、遠東新（1402）及陽明（2609）等15檔，股價仍與年線負乖離、外資連敲偏多操作，股價已陸續展開表態。工商時報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
低軌衛星續燙衝雲端！啟碁連2日亮燈領漲、3檔同步攻頂 群創出關前夕「遭大股東賣股」重摔
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（20）日以31,584.34點開低震盪，盤中由黑翻紅，截至上午11點20分，維持上漲態勢，近期熱度爆棚的低軌衛星概...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
211萬股民齊搶紅包！0050半年配1元「今最後買進日」 0056年化配息率飆9%超香
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），昨（20）日公告今年第1季配息，每受益權單位實際配發金額為0....FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
台股今年續走多！路博邁看好這「六大類股」最有戲
路博邁台灣5G股票基金經理人黃煜表示，AI 不再只是短期題材，2026年台股在AI驅動下可望持續向上，但本輪週期特徵正從早期爆發式成長，轉為由獲利與現金流支撐的延長擴張期。他強調，市場資金已不再僅追逐短線AI題材，而是圍繞 AI 基礎建設、晶片/系統升級、半導體擴廠，AI模型、AI商業應用等五大層面建立中長期部位，更點名台股有「六大主軸」相當看好。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 4
群創剛出關就炸量 友達跟著熱鬧/川普添亂資金找避風港 軍工股亮燈發威/力積電上演翻身秀 賣銅鑼廠話題滿點｜Yahoo財經掃描
川普再掀對歐洲徵關稅雜音、格陵蘭議題引發市場「拋售美國」疑慮，加上美殖利率走揚影響，美股四大指數全面走跌，道瓊工業指數下跌1.76%，標普500指數跌2.06%、那斯達克跌2.39%、費城半導體指數跌1.68%。科技股成為重災區，博通、輝達、特斯拉與台積電ADR等賣壓偏重；不過Sandisk逆勢走揚，主要受投資機構調高目標價激勵，而Intel同樣因目標價上修題材支撐，相對抗跌。跌，顯示資金在恐慌中仍挑題材與評價面布局。 亞股方面，日股下跌，韓股走揚再創歷史新高；港股與上證指數同步走強，區域盤勢漲跌互見。 台股今（21）日開低後一路震盪，盤中一度拉升至31749點，終場下跌513.62點、收31,246.37點，成交量8,952.21億元，創史上最大量。權值股台積電(2330)隨盤勢拉回，拖累電子氣氛；不過資金轉向防禦與題材股避險，玻纖布概念與軍工概念股相對抗跌，成為盤面撐場焦點，另熱門成交個股也明顯放量，凸顯震盪盤下換手與短線交易熱度升溫。Yahoo財經編輯室 ・ 8 小時前 ・ 6
理財最前線／打造不倒翁式退休金 第二張活到老領到老的勞保
退休規劃從來不只是「累積多少錢」的問題，而是如何在充滿不確定性的環境中，為自己準備一份能夠長期、規律入帳的現金流。變額年金險結合勞退與勞保特性，讓資產在累積期對抗通膨、在給付期轉為終身年金，不論市場波動、股災或意外衝擊，都能穩定領取固定金額，是退休規劃中能真正對抗「長壽風險」的工具。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 發表留言
台股跌ETF「紅多於綠」！ 「這幾檔」主動式、科技型人氣旺
2026以來台股ETF「受益人數」增加最多前十名，拔頭籌為元大台灣50（0050），五檔主動式則為主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來（5000991A）、主動第一金台股優（00994A）、主動安聯台灣高息（00984A）。科技型台股ETF則有群益半導體收益...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言