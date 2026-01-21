別只盯輝達！華爾街分析師：台積電「十年一遇機會」 全力買進時機曝光

財經中心／王文承報導

AI熱潮持續升溫，被譽為「護國神山」的台積電（TSMC）穩居全球晶圓代工龍頭地位，也讓華爾街對其長線成長潛力高度看好。投資媒體《The Motley Fool》指出，在當前的AI投資版圖中，最被低估的關鍵角色之一，其實是「賣鏟人」。當市場焦點幾乎每日緊盯輝達（NVIDIA）動向時，真正掌控AI算力命脈的，反而是站在產業鏈最上游的台積電。報導直言，這可能是「十年一遇」的投資機會，華爾街分析師甚至點名，台積電在潛在大漲32%前，值得投資人「全力買進」。

別只盯輝達 華爾街曝全力買進台積電時機



報導分析，過去三年，市場普遍採取一種簡化邏輯：只要輝達財報亮眼、展望強勁，就代表AI故事仍在延續。由於輝達在GPU市場具備壓倒性市占率，確實被視為AI產業的風向球。然而，若投資人真正想判斷AI是否正走向泡沫，與其只看輝達，更應關注台積電的營運表現。透過台積電最新一季財報，反而更能看清AI革命的真實發展軌跡。

至於台積電為何可能成為「十年最佳AI晶片股」？關鍵在於其無可取代的產業地位。台積電是全球營收規模最大的晶片製造商，明顯領先三星與英特爾，其先進製程幾乎成為整個半導體產業的基礎設施。從替輝達生產GPU、為超微（AMD）代工AI加速器，到為博通打造客製化ASIC晶片，甚至替美光生產高頻寬記憶體（HBM），台積電幾乎參與了所有AI核心晶片的製造環節。而這些晶片，最終又大量供應給微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta與甲骨文等全球AI最大金主。

換言之，在這場定義當前半導體產業的良性循環中，真正站在核心位置的，並非單一晶片設計公司，而是台積電本身。上週，台積電公布2025年第四季財報，表現可謂「滿貫全壘打」。該季營收達337億美元，年增25%；毛利率更攀升至62%，明顯優於年初預期的59%。

這些數據意義重大，顯示雲端服務巨頭持續擴大的資本支出，正穩定轉化為各類晶片需求，並直接反映在台積電的訂單成長上。更值得注意的是，台積電不僅能擴大營收，還具備實質的定價能力，使毛利率同步走升。這種優異的單位經濟結構，正是長線成長型投資人最不該忽視的核心競爭優勢。

台積電董事長魏哲家指出，公司將持續有節奏地推動全球擴產布局，並暗示新產能有望在本世紀末前開始貢獻成長動能。（圖／台積電提供）

在法說會中，台積電董事長魏哲家也明確指出，公司將持續有節奏地推動全球擴產布局，並暗示新產能有望在本世紀末前開始貢獻成長動能。在此背景下，AI這股超級趨勢極可能成為推動台積電多年成長的關鍵催化劑，並與全球基礎建設投資浪潮形成長期順風。

華爾街對台積電幾乎一面倒看多。追蹤台積電的18位賣方分析師中，有17位給予「買進」或等同評等，目前市場給予的平均目標價為408美元，意味著相較於1月16日收盤價，仍有約19%的上漲空間。部分分析師甚至更加樂觀，巴克萊分析師Simon Coles在亮眼財報公布後，將目標價從380美元一口氣上調至450美元。

報導最後指出，真正聰明的投資人不該只關注短期漲幅。在AI基礎建設超級循環的推動下，台積電正站在爆發性成長的起跑點上。在華爾街高度共識看多、且公司持續強化營收與獲利體質的情況下，台積電不僅是當下的明星股，更可能是一檔「值得持有數十年」的核心資產。

