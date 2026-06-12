別只看先進封裝！「這金屬片」特斯拉、輝達搶著要 台廠3雄喜迎大行情

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





原本隱身在傳統家電晶片裡、看似不起眼的「薄薄金屬片」如今正乘著800V電動車架構與AI資料中心升壓的浪潮躍升為封裝核心，從釘書機零件到電動車靈魂，這塊金屬片正在重塑全球半導體封裝版圖。

導線架是什麼？

這塊薄薄金屬片-導線架（Lead Frame）主要在晶片與外部電路板之間提供機械支撐、電氣連接與散熱路徑。口袋證券表示，雖然在傳統消費電子應用中附加價值不高，但隨著電動車與AI伺服器同步拉動升壓需求，其所承接的電流與電壓正攀向新高度。產業人士表示，這場升壓不只是數字變大，而是整個封裝材料的技術門檻與單價都在往上走。

全球新能源車鏈的關鍵

口袋證券分析，過去絕大多數電動車使用400V電池系統，若要達到快充必須拉大電流，這不僅考驗電纜承受力，也會讓車載充電系統與逆變器產生大量熱損耗。800V系統的邏輯則是將電壓提高一倍，在相同功率下使所需電流減半，進而降低熱損耗並大幅提升充電速度。這個電壓等級正加速擴散，從原本保時捷Taycan、現代Ioniq 5等旗艦車款，擴展到BYD、小米、零跑、XPENG等各級車型。市場研究機構估計，到2026年，B級車市場中800V系統的滲透率將達到15%左右，全球800V高壓新能源車市場在2025年時估計已達710億美元規模。

AI資料中心引爆第二具引擎

另一個帶動需求的巨大動能來自AI資料中心。口袋證券談到，隨著AI推論與訓練的算力需求急速膨脹，單一機架功耗從幾千瓦飆升至數十千瓦，傳統12V直流配電架構因電阻損耗無法忽視，已接近物理極限。NVIDIA等AI基礎設施廠商正在主導電力架構革命，將伺服器機架配電逐步升級至800V HVDC（高壓直流）架構，藉由提高電壓、降低電流來減少傳輸損耗，將更多電力高效送進GPU，提升資料中心的PUE指標。NVIDIA預計在2027年前後，800V HVDC將成為AI資料中心的主流標準。這種同時被電動車與AI伺服器雙向拉動的共振效應，在半導體供應鏈中相當罕見。

台灣導線架三雄各顯神通

順德工業（2351）： 台灣歷史最悠久的導線架廠，早期以生產釘書機起家，後轉型深耕電子材料。在功率導線架領域已躍居全球市占第一，產品導入電動車傳動控制器與高端電器電源模組。因進入車用市場較早，具備動輒數年的客戶認證週期護城河。

長科（6548）： 母公司為長華科技，為全球第二大導線架製造商，在QFN（四方扁平無引腳）封裝用導線架技術上居全球領先。近年積極布局電動車與AI伺服器，法說會揭露QFN及IC導線架需求持續升溫。長科規劃將QFN導線架月產能從270萬片擴增至400萬片，增幅約48%，馬來西亞第二廠預計2027年開始投產。

界霖（5285）： 體量相對較小，但積極布局電動車與功率模組。2026年4月單月營收達新台幣5.82億元，年增28.38%，創下單月歷史新高。法人預估其5、6月營收有望持續維持5億元以上水準，顯示需求動能明顯向上。

雙引擎不同調 長坡厚雪與快閃革命

口袋證券近一步分析，雖然電動車與AI資料中心表面上都是「升壓」，但背後的發展節奏有所差異。電動車的800V滲透屬於長坡厚雪式的慢燃過程，需要數年時間從高端普及至中低端與全球市場，訂單能見度穩定且成長斜率溫和。相反地，AI資料中心的升壓則是一場快閃革命，換代週期可能在三到五年內完成，急單效應明顯且訂單集中度高。兩個市場的疊加延長了功率導線架需求的時間維度。導線架雖不是最炫目的晶片，卻是電力訊號進出晶片的最後一道門，在這場由800V驅動的效率革命交叉點上，其材質與精度正決定著整個系統的穩定與高效。

廣告 廣告

（封面示意圖/AI生成）

【本文由東森財經提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森財經新聞報導



CPO延誤免驚！ 大摩看好7台廠 「這年」才是神話的開始

二哥出招了！ 聯電手握「3王牌」 股價大漲逾8%

CPI漲破2% 央行恐「預防性升息」 楊金龍回應了