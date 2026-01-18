別只看外表光鮮！13種「悶聲發大財」職業曝光 這幾行未來需求最旺

財經中心／王文承報導

美國勞工統計局（BLS）數據指出，有13種相對不張揚的職業，年薪中位數皆超過10萬美元（約新台幣314萬元），且未來需求仍持續成長，成為高薪又穩定的職涯選項。（示意圖／PIXABAY）

在職涯選擇上，許多人嚮往看起來體面又光鮮的工作，但實際上，不少「低調型職業」在收入與穩定度上，反而更具競爭力。美國財經媒體《FinanceBuzz》整理美國勞工統計局（BLS）數據指出，有13種相對不張揚的職業，年薪中位數皆超過10萬美元（約新台幣314萬元），且未來需求仍持續成長，成為高薪又穩定的職涯選項。

13種悶聲發大財職業曝 這幾行未來需求旺



在商業與金融領域，財務分析師與管理分析師的年薪中位數皆突破10萬美元，前者透過數據協助投資與財務決策，後者則專注於提升企業效率、降低成本，兩者皆屬於不算耀眼、卻極具專業價值的角色。金融風險專家與精算師則進一步結合數學與統計，專門評估不確定性與風險，專業門檻高，薪資也隨之水漲船高。

在產業與技術面向，運輸主管、製造業主管同樣名列高薪行列。隨著物流與製造業規模擴張，這類職位負責整體流程與人力調度，即便不一定需要高學歷，也能走出一條穩定通往六位數年薪的職涯路徑。至於電梯技師與手扶梯安裝維修人員，雖然工作內容不浪漫，卻高度仰賴技術與經驗，薪資表現甚至超過不少白領工作。

科技領域方面，資料科學家與資訊安全分析師持續炙手可熱。前者因企業高度依賴數據分析而需求暴增，後者則隨著資安威脅升高，成為各行各業不可或缺的人才，兩者不僅薪資高，職涯發展性也相當明確。

醫療與法律相關職業同樣表現亮眼。執業護理師與麻醉護理師在護理體系中屬於高階專業角色，職責範圍廣、專業度高，年薪中位數均超過13萬美元。裁決官與仲裁人則在法律程序中負責爭議裁決，結合法律專業與實務影響力，收入也名列前段班。

報導總結，工作是否「體面」並不等於是否有前景。這些職業多半低調、不追求鎂光燈，卻能提供穩定、高薪且具長期發展性的職涯路徑。對於重視實際回報、不介意職業形象低調的人而言，這些「安靜卻強勢」的工作選擇，或許正是值得重新思考的方向。

