別只看血糖！ 醫示警：腸胃失控恐是糖尿病神經傷害徵兆

許多糖尿病患者努力維持良好的血糖數據，但若伴隨腸胃不適，恐怕仍潛藏健康警訊。腸胃肝膽專科醫師卓韋儒指出，像是腹脹、噁心、腹瀉等症狀，有時並非單純腸胃問題，而是自律神經受損導致腸道功能失調的表現，這類變化往往也會影響血糖控制。

卓韋儒在社群平台分享臨床觀察指出，一些患者雖血糖檢查正常，但卻反覆出現胃部不適或排便異常。他表示，當神經系統出現障礙，腸胃的蠕動速度會變慢，食物無法順利推進，消化時間被打亂，也會使血糖起伏不定，造成治療上的難題。

他列舉五項與糖尿病相關的腸胃警訊，提醒民眾不可忽視：

進食後長時間脹脹不適，甚至反胃想吐，可能是胃排空功能下降的警告。 排便間隔過長，例如每兩到三天才有一次，代表腸道蠕動減弱。 半夜突發腹瀉，但白天正常，為自律神經異常造成的特殊現象。 常有火燒心或喉嚨異物感，可能與神經病變引發的胃酸逆流有關。 血糖起伏劇烈難以掌握，多因腸胃吸收與藥效發揮時間錯亂所致。

此外，他也提醒糖友注意胃部感染問題。卓韋儒引述研究表示，幽門桿菌會在體內引起慢性發炎，進一步干擾胰島素的正常作用，導致血糖控制更困難。實務上，不少難以降糖的個案，最後發現問題出在胃裡的細菌感染。

目前正值健康檢查旺季，卓韋儒建議民眾閱讀健檢報告時，不要只著眼於血糖數字，更應全面檢視腸胃與神經系統狀況。他強調，當腸胃功能開始紊亂，很可能是身體發出的早期預警訊號，應儘早就醫處理，以免病情惡化。

醫師提醒，腸胃不適可能是糖尿病患者自律神經受損的表現，輕忽恐影響整體血糖控制。（圖／翻攝自卓韋儒醫師粉專）

