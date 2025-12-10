別只看被動ETF！台股基金20年績效狂勝大盤

【記者柯安聰台北報導】2025年儘管有川普關稅政策的不確定性，以及AI是否泡沫的雜音，台股依然展現驚人的抗震實力。截至11月底，台灣加權指數今年累計上漲約20%，優於標普500指數的11.5%，以及MSCI全球指數13.6%的漲幅。「鉅亨買基金」觀察，台股表現亮眼，多檔成立逾20年的老牌台股基金短中長期績效更大幅領先同類及大盤，甚至20年報酬突破2000%，凸顯主動式基金管理團隊發掘潛力投資機會的實力，在市場動盪時更能創造超額報酬。



根據理柏統計，今年以來（截至11月底）台灣股票類基金平均報酬為34%，但表現最亮眼的台股基金漲幅皆超過50%，最高甚至達63%，遠勝大盤20%的漲幅。不僅如此，在近1年、2年及3年的報酬也全面領先同類平均。此外，「鉅亨買基金」特別整理理柏環球分類中，成立超過20年的台灣股票類基金，並分析這些基金在不同天期的績效表現，結果發現，台股基金的長期報酬表現驚人，近20年累積報酬率多檔甚至突破2000%，遠遠超越台灣加權指數811%的漲幅。



「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，這些基金之所以能長期打敗大盤，不是依賴短線題材，而是主動式管理團隊具備真正的產業洞察力與研究深度。台灣屬於淺碟市場，波動大、資訊落差高，許多企業的價值必須透過長期追蹤、拜訪與深入研究才能看見。主動式基金的研究團隊正是藉由企業訪查、掌握產業關鍵轉折、提前卡位具成長性的公司，在市場雜音與震盪中仍能精準找出被低估的投資機會。這些主動發掘能力，是ETF所無法做到的，也正是主動式基金能持續創造超額報酬的核心優勢。



此外，「鉅亨買基金」依基金成立時間分組分析後發現，成立越久的台股基金，表現越具穩定度與韌性。成立超過20年的基金，在近1年、2年及3年的平均報酬，均明顯領先台灣加權指數；成立 10 至 20 年的基金同樣展現扎實績效，充分證明長期經驗對於掌握市場循環的重要性。相較之下，新成立基金較容易受到單一產業景氣或短期市場情緒影響，波動相對更大。



張榮仁指出，成立時間久、績效長期穩健的台股基金更具投資價值，原因在於這些基金歷經多次景氣循環仍持續繳出亮眼成績單，背後反映的是投研團隊在研究深度、投資紀律與風險控管上的長期累積。若基金績效僅靠短期題材帶動，其延續性常令人存疑；反觀能多年維持穩健報酬的基金，代表其策略具備一致性、團隊具備紮實研究力，是真正經得起時間考驗的優質基金。（自立電子報2025/12/10）