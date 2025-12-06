別只看體重！ 醫示警：頸圍變粗變細都該留意

除了常見的身體質量指數(BMI)外，頸圍測量提供了評估健康狀況的重要補充依據。醫學專家指出，頸部尺寸的細微變化可能反映肥胖、代謝異常或營養不良等問題，民眾若察覺頸部明顯變粗或變細，應儘速就醫評估。

頸圍小變化也可能是身體發出的警報 。（示意圖／pexels）

《BBC中文網》報導，醫界認為頸圍能有效反映體內脂肪分布與代謝風險，印度德里肝膽科研究所（ILBS）所長席夫·庫馬爾·薩林表示，女性的正常頸圍範圍為33至35公分，男性則為37至40公分。他指出，超出這個常態範圍的人，可能代表全身性肥胖或內臟脂肪增加的情況。浦納DY醫學院教授阿米塔夫·班納吉也指出，頸部脂肪與內臟脂肪的代謝相當活躍，會直接影響血糖、膽固醇與血壓數值。

當頸圍出現異常增粗現象時，醫師建議應進行代謝症候群、高膽固醇、脂肪肝、糖尿病與高血壓等疾病的排查，同時需留意睡眠呼吸中止的可能性。反之，頸部異常變細則可能是貧血或營養不良的徵兆，需要檢驗血紅素與相關營養指標，必要時應補充鐵質與維生素。

專家強調，發現頸圍改變時不必過度恐慌，但應積極採取行動。建議透過均衡飲食、規律進行有氧運動與重量訓練以減少上半身脂肪、維持高品質睡眠，並定期進行健康檢查。若發現頸前有腫塊、甲狀腺腫大或摸到結節，應儘速由醫師進行評估，包括甲狀腺超音波或血液檢查。

此外，少數先天變異也會影響頸部外觀，例如頸椎節數不同或頸肋等情況，但多數為偶然發現且無明顯症狀。若合併出現手麻等神經症狀，亦應進一步檢查。醫學專家提醒，民眾照鏡子時多留意頸部變化，有助於早期發現健康問題，及早介入更有利於預防與治療。

