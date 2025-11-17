「別只聲援沈伯洋」全體藍委建請賴總統特赦長照悲歌劉婦

國民黨立法院黨團召開記者會，再度向總統賴清德喊話。 圖：國民黨立法院黨團/提供

[Newtalk新聞] 就台北市八旬劉姓婦人涉嫌將照顧逾 50 年的重度身心障礙兒悶死案，台北地方法院一審判刑 2 年半，但法官罕見地在判決書中建請總統特赦劉姓婦人。國民黨立法院黨團今（17日）再召開記者會，指出以國民黨團全體立委的名義，建請總統賴清德依《憲法》對刑事被告特赦，《赦免法》第三條：「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行。」

國民黨書記長羅智強表示，劉老太太的悲劇，不是一起單純的殺人案，這是 50 年沉重的照顧下，一個深愛兒子的母親崩潰和絕望。一審法官的判決書中寫道：「長年臥床的被害人，身形居然能與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚也無褥瘡，就可看見被告對這位 50 年患有重度身心障礙癱瘓在床的兒子，是用多麼大的愛心在照料。最後痛下殺手，中間的痛苦已讓其餘生，都活在自責與傷痛當中，沒有什麼比這個更巨大的懲罰。」

羅智強表示，法官也特別寫道，「不管從應報還是一般預防、特別預防刑法目的來說，都沒有再對被告執行法院宣告之刑的必要，乃建請總統依《赦免法》對被告特赦。」他也呼籲賴清德，赦免，是一種超越個案、超越程序的「憲政人權」，就是為處理這種特殊、令人心碎的案件，若總統有心要特赦，現在就能宣布，就不要讓老母親還要奔波法院，讓老母親再承受一次又一次的痛。

國民黨立委王鴻薇也表示，身為國家元首的賴清德總統，擁有特赦權，可以救劉老太太、救救長照悲歌下苦難的同胞。國民黨團在上周五決議聲援劉老太太，希望藉由社會高度討論下，讓賴清德以悲天憫人的精神，不要只聲援民進黨立委沈伯洋，別忘了全天下苦難的人更多，請把視線和關懷到這些真正需要幫助的人，請特赦 80 歲劉老太太。

國民黨立委陳菁徽表示，衛福部長石崇良也向總統喊話，希望總統特赦，但石崇良身為衛福部長，可做的事更多，只會跟風喊特赦是沒有擔當，不如思考如何利用自身的職能，讓政策變好。在社家署的業務簡介中的「身心障礙者權益保障白皮書」，內容是 16 年前所訂定的，根本無法與時俱進；換句話說，是家屬帶著放任 16 年的施政時差，造成這場悲劇的背後元凶，希望衛福部、社家署勇敢面對，端出可以足夠說服國人的檢討，提出改善及未來精進措施，讓每一位家庭可以好好被接住。

