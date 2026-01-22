別只衝東京！她激推日本「1城市」旅遊天花板 內行求饒：我自己去就好

生活中心／王文承報導

一名女子分享，位於日本東北地區的最大城市「仙台」，才是她心目中最人性化的城市。（示意圖／PIXABAY）

近年來台灣人熱衷出國旅遊，其中日本更是首選目的地，東京、大阪、京都等大城市向來是觀光客最愛。不過，一名女子卻分享，位於日本東北地區的最大城市「仙台」，才是她心目中最人性化的城市。她列舉多項優點，包含從機場到鐵路轉乘僅需短短幾分鐘，搭乘電車前往市區也只要半小時，且景點集中、好逛又方便，讓她忍不住直呼「超愛仙台，以後一定還要再來！」貼文曝光後，掀起網友熱議。

別只衝東京！她推日本1城市旅遊天花板



一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，在她心中，仙台是「全日本最人性化的城市」。她指出，從仙台機場下飛機後，只要跨過一個月台，步行約3分鐘就能轉乘鐵路，動線清楚、不易迷路；而搭乘鐵路前往市區也僅需約30分鐘，省時又便利。

原PO也提到，仙台車站本身就像一座大型商場，出站後有天橋串連十多棟百貨公司，不必擔心風吹日曬，「光是在車站裡就可以逛一整天，幾乎不用真的走到戶外」。她更笑說，自己在仙台旅遊期間一次都沒有迷路，也幾乎沒搭到地鐵，因為「車站本身就逛了三天都逛不完，好吃、好玩幾乎都在那裡」。

另外，原PO補充，若想前往郊區泡溫泉，車站就能搭到各家溫泉旅館提供的免費接駁車，對旅客相當友善，也讓她大讚仙台的旅遊規劃十分貼心。文末她再次強調，「真的超愛仙台，以後還會再來」。

貼文曝光後，引發大批網友，有人半開玩笑「反向推薦」，「真的拜託大家不要往仙台跑，那裡超無聊，我去就好」、「仙台爛透了不要去，東西難吃又沒景點，我自己去就好」，也有人力挺，「仙台真的很好，去了很多次還是很愛」、「又多了一個推薦爸媽旅遊的好地方」、「直接住仙台車站附近就對了，好吃、好逛又好買」。

也有不少網友補充當地美食與特色景點，「仙台到處都有毛豆奶昔，物價還比東京便宜」、「仙台牛舌真的必吃」、「櫻花季去仙台超讚，台灣旅客相對少，賞櫻幾乎像包場」、「4月飛仙台的機票和住宿CP值都很高」、「飯店幾乎都有免費東西可以吃，整體CP值很高」。

