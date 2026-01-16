別只顧吃喝玩樂！他曝赴日「1特別行程」CP值超高 價格驚呆眾人

生活中心／王文承報導

一名男子分享，前往日本旅遊除了購物、品嘗美食外，竟然還能順便考雅思。（示意圖／PIXABAY）

過年春節即將到來，不少民眾早已規劃好出國旅遊行程，其中日本始終是台灣人心目中的首選旅遊國家之一。不過，有一名男子分享，前往日本旅遊除了購物、品嘗美食外，竟然還能「順便考雅思（IELTS，國際英語測驗系統）」，並列出在日本應考的多項優勢，貼文曝光後，掀起網友熱議。

他曝赴日1特別行程CP值超高 眾人驚呆



一名男網友在社群平台《Threads》發文表示，他在日本旅遊期間臨時決定報考雅思，意外發現當地全科考試費用僅需新台幣約5700元，不僅價格便宜，考完隔天就能收到成績通知，讓他大讚「效率高又划算」，並推薦大家「到日本旅遊千萬不要錯過這個機會」。

至於報名方式，原PO也進一步說明，流程相當簡單，只要搜尋「IELTS Japan」即可找到官方網站完成報名。此外，考場內的說明全程使用英文，他也幽默表示「考官是從英國進口的白人」，完全不用擔心腔調問題。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人佩服原PO的行動力，「你真的很會妥善利用資源，一定是個成功的人」、「出國旅遊還想到要去考試，真的很猛」、「到陌生國家還要考試，這種適應力不是人人都有」、「別人出國做醫美，只有你出國考英檢」。

也有網友好奇詢問，在日本考雅思是否比較容易拿高分？對此原PO回應表示，「我兩年前在台灣考也是8分，所以應該沒有比較鬆。」

此外，還有不少網友分享在其他國家考雅思的經驗與費用，「我在台灣考花了8千多，根本盤子」、「在英國考要破萬元」、「澳洲考一次台幣9500元路過」、「越南也是！價格跟日本差不多，CP值超高」。

根據日本雅思官網資料顯示，日本報名費為27,500日圓（約新台幣5477元）；而台灣則因應市場環境變動與人事營運成本，自去年（2025年）8月中起調整考試費用，從原本的7700元上調至8300元。若實際對比其他國家費用，越南為4,664,000越南盾（約新台幣5600元）、澳洲為475澳元（約新台幣10,037元），英國則依考場地點不同，費用介於215至250英鎊之間（約新台幣9102元至10,583元）。

