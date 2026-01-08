別只顧「免費營養午餐」 醫喊話「救救老師」：加薪遠遠不夠

台北市日前宣布今年起推動學校營養午餐免費後，引發多縣市跟進。對此，常評論時事的醫師沈政男指出，台北市長蔣萬安說要施行中小學營養午餐免費，全省各縣市就紛紛響應了，還有一項措施，牽涉教師福利，重要性不下於營養午餐免費，就是導師費與鐘點費調升。

「幫老師加薪，當然很好，問題是，遠遠不夠！」沈政男表示，教育現場已有很多老師，瀕臨壓力極限邊緣，需要大家來幫忙救救我們的老師。老師的行政雜務太多，應找專人進駐校園，分攤非教學事務，比如校園糾紛，霸凌、性平、家長投訴等等，應該有一個專門團隊來幫忙處理，而不是把事情丟給導師，然後說「我有幫你加薪喔」。沈政男舉例，醫院的醫療糾紛，絕對不會丟給醫生處理，而是院方派專人介入；同理，學校對於越來越多的校園糾紛事件，應該也有專門單位來處理，就好像學務處、總務處一樣。

廣告 廣告

一名教育現場的主管級老師向沈政男反映，即使「鐘點費提升」，全職領薪水的老師根本沒受惠，反而休假要找人代課，鐘點費要出得更多。

沈政男對此提問，大家知道老師請假找代課老師，必須自己給付鐘點費嗎？是不是因為已經有寒暑假，所以沒有類似公務員的年度休假？既然如此，為何不從寒暑假來扣除，比如學期中若休假，寒暑假就補上班，而不是請假得自己找代課老師，而且自己付代課費用。

沈政男感嘆，現在教育現場在搞愛的教育，對學生不能打罵，就要有更多教育人力加入，而不是除了用愛發電，還要用愛抵擋學生與家長的不合理要求。台灣政治已經陷入了民粹氛圍，為了選票而諂媚民眾的作法太多了，老師的權益就可能被犧牲。

更多風傳媒報導

