別只點小籠包！鼎泰豐員工曝「必吃清單」：吃過真的回不去

生活中心／李紹宏報導

台灣知名餐飲品牌「鼎泰豐」熱潮席捲全球，也是台灣人最愛造訪的餐廳之一，有鼎泰豐員工在IG上列出必點美味，除了涼拌雲耳、糖醋排骨、絲瓜蝦仁小龍包等，更推薦大家必點酥脆可口的香酥蝦餅，以及「時蔬蛋炒飯」，讓底下網友紛紛共鳴，「吃過真的回不去」！

鼎泰豐員工在IG分享「必吃清單」。（示意圖／資料照）

這位鼎泰豐員工在IG上拍片分享必吃料理。首先是開胃菜，他推薦涼拌雲耳與糖醋排骨，兩者皆以酸甜平衡見長，是非常稱職的解膩小點。而眾多主食中，原PO心目中的冠軍是香酥蝦餅，其撲鼻而來的鮮味連員工都難以抵擋。

廣告 廣告

鼎泰豐「香酥蝦餅」是員工口袋必吃清單。(圖／翻攝自鼎泰豐官網)

此外，他特別點名兩款非典型熱門選擇。相較於招牌小籠包，更推薦口感清爽的絲瓜蝦仁口味；而炒飯口味，他認為什蔬蛋炒飯的風味層次甚至超越經典的排骨炒飯。湯品則推薦肉質入口即化的苦瓜排骨湯，最後再以紹興醉雞、黃金流沙包及溫潤的糖水湯圓作為完美結尾。

鼎泰豐「什蔬蛋炒飯」油潤美味，相當受歡迎。(圖／翻攝自鼎泰豐官網)

影片一出，吸引超過2.6萬人按讚，讓不少饕客流口水，「什蔬炒飯吃過就沒辦法再點其他口味了，完勝其他口味」、「我也是最愛什蔬蛋炒飯」、「還有辣味酸辣湯」下次想吃看看湯圓」、「紹興醉雞超好吃」、「湯圓、鬆糕我也每次必點」、「很多菜色日本都吃不到，哈死了」。

更多三立新聞網報導

飛安拖7年！國軍戰機自動防撞系統「裝機率0」 飛官最新陳情

有無成立少子女化辦公室？衛福部長石崇良全說了：確實沒有

結帳出示載具嫌麻煩？她曝iPhone「1功能」超神：地址、信箱也能設定

不愧是建交逾90年好盟友！台灣成「這國」海鮮、咖啡大買家

