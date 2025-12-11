別吃太飽！猴子實驗證實「少吃三成」可延緩腦部老化

美國波士頓大學研究團隊發現，長期減少熱量攝取可能有助於延緩大腦老化。研究結果顯示，接受限制熱量飲食超過20年的恆河猴，其腦內神經傳導比正常飲食的猴子更為順暢。

韋恩指出，科學家已知熱量限制能讓身體啟動較高效率的代謝模式，減少細胞層級的磨損。（圖／Photo AC）

食安專家韋恩在其臉書粉專「韋恩的食農生活」中分享了這項研究成果。研究團隊分析了24隻恆河猴的腦部組織，這些猴子分別接受標準餵食與限制30%熱量的飲食超過20年。結果顯示，相較於正常飲食的猴子，限制熱量的猴子在神經訊號傳遞與腦細胞保護方面，呈現更健康的狀態。

廣告 廣告

韋恩指出，科學家已知熱量限制能讓身體啟動較高效率的代謝模式，減少細胞層級的磨損。而這項最新研究更進一步發現，大腦的關鍵結構「髓鞘」能因此變得更活躍。髓鞘是包覆在神經纖維外的脂肪層，負責保護神經並加速訊號傳遞，但隨著年齡增長，會逐漸退化並引起發炎反應。

在限制熱量的猴子身上，研究人員觀察到髓鞘相關基因活躍度提高，且生產與維持髓鞘所需的重要代謝路徑運作得更好。韋恩表示，負責製造髓鞘的少突膠細胞在這些猴子體內呈現更健康的型態，能減少與老化相關的細胞變化。這意味著長期低熱量飲食可能讓神經傳導更順暢，並間接維持與學習、認知相關的腦功能。

大腦隨年齡增長而老化，其維持機制有時可能失控，引起神經發炎，使失智症更容易在高齡時出現。（示意圖／Pixabay）

大腦隨年齡增長而老化，其維持機制有時可能失控，引起神經發炎，使阿茲海默症、帕金森氏症等疾病更容易在高齡時出現。韋恩提到，近年來許多研究關注「髓鞘退化」在認知衰退中扮演的角色，而這項研究提供了飲食可能介入的方向。

恆河猴的大腦結構與人類具有相當高的相似性，因此這項研究結果值得後續深入驗證。韋恩引述研究者的總結指出，長期的飲食習慣確實可能影響大腦健康，而適度減少食物攝取量或許能延緩部分大腦老化過程。然而，睡眠品質、語言學習等生活因素同樣會影響大腦年齡，大腦健康的維持並非僅靠飲食單一要素決定。

延伸閱讀

彰化人注意！12/16「停水23小時」 影響8萬多戶

北市河濱公園禁行微型電動二輪車 明年1/1開始執行

延長線壽命最長5年！「高功率家電」勿共用 恐跳電火災