別吃錯！他吃腸胃藥2個月竟引發憂鬱症 醫揭「關鍵成分」：4症狀快回診

記者簡浩正／台北報導

醫師表示，憂鬱症的成因不僅限於心理壓力，某些內科藥物會影響大腦的神經傳導物質多巴胺分泌。（示意圖／資料照）

50歲黃先生平時個性開朗樂觀，最近因為工作壓力大，引發大腸激躁症，吃了兩個月的腸胃藥，突然發生恐慌、焦慮、憂鬱與負面想法，甚至出現雙手顫抖、坐立不安、舌頭不自主抽動等症狀，於是到身心科診所就醫。

經「NIRS腦功能檢查」後，發現該患者「前額葉波形不像典型的憂鬱症波形」，讓醫師產生懷疑，進一步追蹤雲端病例，發現黃先生過去兩個月每天規則吃3顆含有精神神經安定劑成分的腸胃藥。醫師建議立即停藥，並配合抗憂鬱藥物治療，短短兩週內憂鬱和恐慌症狀大幅減少，憂鬱情緒也逐漸改善，黃先生順利恢復正常生活。



身心醫學診所院長周伯翰表示，憂鬱症的成因不僅限於心理壓力，某些內科藥物會影響大腦的神經傳導物質多巴胺分泌，對有憂鬱症家族史的人來說，也可能是隱藏誘發憂鬱的危險因子。

廣告 廣告

他說，常見可能引發憂鬱症狀的藥物還包括：止吐藥（Metoclopramide、Domperidone）、止暈藥（flunarizine），醫師在開立藥物時，應從生理、心理與藥物交互作用三方面全盤評估。若患者服藥期間出現莫名憂鬱、焦慮或動作異常，應盡快回診檢討用藥。

「藥物引起的憂鬱症」與一般憂鬱症不同，治療方式也大不相同。周伯翰說一般而言，藥物濃度下降，患者的憂鬱與帕金森氏症狀會逐漸緩解，配合抗憂鬱藥物可以快速改善，恢復後通常不需要再額外服用身心科藥物。

周伯翰也提醒，如果你或身邊親友長期服用內科藥物，請注意是否出現以下症狀：

🔸 長期莫名情緒低落、焦慮

🔸 抗憂鬱藥物治療效果不佳

🔸 無法解釋的動作遲緩、僵硬或吞嚥困難

🔸 原本個性樂觀，但卻莫名逐漸變得憂鬱寡言

更多三立新聞網報導

衛福部消滅「直美」亂象！石崇良說重話：醫師不是畢業就能獨立執業

景美女中拔河隊「6連霸」秘辛！長庚推「運動員健康手冊」4招防傷害

公器私用？高官「讓技工當私廚」疾管署：一週內考績審議 啟動關懷機制

「背後痛得像被火燒！」他掀開衣服滿滿紅疹 醫嘆：病毒被喚醒

