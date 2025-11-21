別吃錯！他吃腸胃藥2個月竟引發憂鬱症 醫揭「關鍵成分」：4症狀快回診
記者簡浩正／台北報導
50歲黃先生平時個性開朗樂觀，最近因為工作壓力大，引發大腸激躁症，吃了兩個月的腸胃藥，突然發生恐慌、焦慮、憂鬱與負面想法，甚至出現雙手顫抖、坐立不安、舌頭不自主抽動等症狀，於是到身心科診所就醫。
經「NIRS腦功能檢查」後，發現該患者「前額葉波形不像典型的憂鬱症波形」，讓醫師產生懷疑，進一步追蹤雲端病例，發現黃先生過去兩個月每天規則吃3顆含有精神神經安定劑成分的腸胃藥。醫師建議立即停藥，並配合抗憂鬱藥物治療，短短兩週內憂鬱和恐慌症狀大幅減少，憂鬱情緒也逐漸改善，黃先生順利恢復正常生活。
身心醫學診所院長周伯翰表示，憂鬱症的成因不僅限於心理壓力，某些內科藥物會影響大腦的神經傳導物質多巴胺分泌，對有憂鬱症家族史的人來說，也可能是隱藏誘發憂鬱的危險因子。
他說，常見可能引發憂鬱症狀的藥物還包括：止吐藥（Metoclopramide、Domperidone）、止暈藥（flunarizine），醫師在開立藥物時，應從生理、心理與藥物交互作用三方面全盤評估。若患者服藥期間出現莫名憂鬱、焦慮或動作異常，應盡快回診檢討用藥。
「藥物引起的憂鬱症」與一般憂鬱症不同，治療方式也大不相同。周伯翰說一般而言，藥物濃度下降，患者的憂鬱與帕金森氏症狀會逐漸緩解，配合抗憂鬱藥物可以快速改善，恢復後通常不需要再額外服用身心科藥物。
周伯翰也提醒，如果你或身邊親友長期服用內科藥物，請注意是否出現以下症狀：
🔸 長期莫名情緒低落、焦慮
🔸 抗憂鬱藥物治療效果不佳
🔸 無法解釋的動作遲緩、僵硬或吞嚥困難
🔸 原本個性樂觀，但卻莫名逐漸變得憂鬱寡言
