「別告訴我爸得癌症」家屬請求遭拒 醫：最後一哩路不能蒙在鼓裡
胸腔科醫師蘇一峰在社群媒體分享一則醫病互動案例，引發各界討論。他表示曾收治一名胸悶喘的阿伯，X光檢查發現肺部有十公分大腫瘤，初步判斷為肺癌。然而，病患家屬特別交代「不要告訴我爸他可能得到肺癌」，但蘇醫師基於尊重病人知情權的立場，斷然拒絕這項請求。
蘇一峰醫師在接手這位病患後，直接詢問阿伯是否想知道自己的病情。在獲得病患同意後，他如實告知「你肺部長十公分大的腫瘤，很可能是肺癌」，並說明需等切片確診。最終切片報告結果顯示，病患罹患最為棘手的小細胞肺癌，且已是第四期末期。
面對這樣的診斷結果，蘇醫師向阿伯說明，若完全不治療大約還能存活三個月到半年，選擇化學治療可能多活幾個月，但會有不舒服的副作用。令人意外的是，阿伯從頭到尾情緒都相當穩定，最後選擇不接受治療回家，並未如家屬擔心的出現崩潰反應。
「到人生的最後一哩路，如果還被蒙在鼓裡，不能自己做決定，不是很殘忍嗎？」蘇一峰醫師在社群平台上表達了自己的觀點。這則案例引發網友熱烈討論，許多人支持醫師的做法，認為「要給當事人作主，因為人生是自己的」、「自己還能決定，千萬不要把選擇權交出去」，但也有人持不同意見，表示「有的人不知道心情沒被影響反而活更久」、「這沒有一定對錯」。
這個案例凸顯了醫病關係中的倫理議題，特別是在面對末期疾病時，病患知情權與家屬善意保護之間的平衡取捨。蘇一峰醫師選擇尊重病患的自主權，讓他能在生命最後階段，有尊嚴地為自己做出選擇。
