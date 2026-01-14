別嚇到！防隨機傷人重演 台北車站「這幾天」展開反恐演習

即時中心／林耿郁報導

張文隨機傷人案，引發各界對公共安全的重視；台鐵公司表示，為檢視台北車站特定區（以下稱特定區）內各進駐單位針對各項災害或事件的因應具體作為，以及強化對災害及危安事件的應變能力，訂於1月14、20、22日三天展開演習，請民眾切勿恐慌；趕時間的民眾也建議避開演習範圍，以免遭到延誤。

台鐵宣布，本次演習將以「無差別攻擊事件」樣態為基礎設定，並設定特定區內各場域發生危安事件為背景，以實地、實景、無腳本等演練方式，運用現有設施、設備及人員，演示各單位間的面對隨機傷人案件的應處作為。

本次演習係以特定區9大事業體（四鐵四街一微風）轄管場域為範圍，結合外援單位─台北市政府消防局、警察局、衛生局、鐵路警察局、捷運警察隊等單位，進行災害及事件之各體系間的聯合運作，整合轄內公、民營等各單位資源，發揮各機關及團體間聯繫功能，以減輕危害，確保特定區正常運作，確保民眾、旅客安全。

配合本次演習，另訂於1月14、20兩天上午10時至下午4時，以及22日上午10時，在特定區內軌道營運機構月台、地下街或連通道，辦理「無預警」組合訓練（包含1月22日下午2時正式演習），屆時請路過的民眾或候車旅客，於演習時段內遵從引導，配合人員疏散避難等管制措施，亦建議於該時段行經台北車站的旅客提早進行行程安排，以避免遭到延誤；造成不便敬請見諒。

2025年12月29日，高雄捷運展開反恐演練。（示意圖／民視新聞資料照）

