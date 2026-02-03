別壓線交作業都做不到！李貞秀今就職 「學姐」林楚茵給提醒：動手填表沒有很難

李貞秀今就職，「學姐」林楚茵也給了提醒。（翻攝自林楚茵Threads）

民眾黨6名新立委於今（3）日就職，其中也包含中配出身的李貞秀。對此，「學姐」林楚茵也發文給提醒，內政部已經貼心把『退出中華人民共和國國籍申請表』送到李貞秀辦公室，動動手填表沒有很難」！

林楚茵今天發文說，在菲律賓看到第一線外交成果，更加感受到：國家要前進、外交要突破，預算絕對不能開天窗，「新會期開工，請藍白立委別再當薪水小偷，盡快審查2026年總預算」！

林楚茵指出，今天也迎來幾位新同事，楚茵身為學姊，要提醒民眾黨新科立委李貞秀，「要當立法者，請先學會守法」！《國籍法》第20條規定「就職前」必須放棄他國國籍，並於一年內取得證明文件。

「既然早知道自己會遞補，不該拖到現在連壓線交作業都做不到」，林楚茵說，內政部已經貼心把「退出中華人民共和國國籍申請表」送到李貞秀辦公室，動動手填表沒有很難，「若拿不出放棄國籍證明，立法院就應依法解職。法律面前沒有特權，更沒有『擺爛』『裝傻』的空間」！

