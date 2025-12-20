別壞了遊興 行前車輛健檢安心迎接新春假期
（記者卓羽榛臺北報導）時序冬季，面對即將來到的年末假期與明年的春節連假，您是否已經迫不急待開始安排一趟自駕出遊呢？想要開心出遊該做的行前檢查千萬不能少，除了基本車輛機能與五油三水的定期檢查之外，也不要輕忽冬季低溫對車輛可能產生的影響。
「SUM汽車保修聯盟」建議車主在冬季時需要特別注意的檢查重點，以免壞了開車出遊的興致。第一、車輛大燈系統是否正常。冬天時天色暗的早，又常遇到多雨與濃霧，頭燈、煞車燈與霧燈是否運作正常將會影響行車安全。第二、電瓶的健康程度。在低溫時電瓶因為化學反應效率低，將會影響電瓶的電力，如果沒有適時更換或充電有可能造成車輛拋錨。第三、輪胎狀況。在低溫時輪胎胎壓會因氣壓變化降低，將會影響油耗與抓地力，此外胎紋深度是否足夠也是在濕雨的冬季天氣中行車安全的重要因素。除了以上三點外，擋風玻璃清晰度、除霧功能是否正常、雨刷是否有效排除雨水都是平時常被忽略的重點。
冬季用車安全要注意 記得先檢查車輛後再上路
針對冬季的用車安全，「SUM汽車保修聯盟」特別推出冬季車輛健檢活動。由遍及全台的SUM保修廠專業技師提供「28項免費定保健檢」。檢查包括基礎的五油三水、機械零件之外，更針對燈具、電瓶健康度、輪胎狀況、底盤避震器、擋風玻璃等進行細部檢查。
消費者指名度第一 提供多廠牌車輛專業服務
根據東方線上最新品牌調查，「SUM汽車保修聯盟」蟬聯全台消費者指名度冠軍，成為多品牌車主首選。我們將「專業、誠信、實惠」落實為服務標竿，為保障車主的消費權益，更領先業界率先推出「事先報價，不實退費」的承諾，以業界最高規格的透明機制，守護每一位車主的信任。
台超過220間以上SUM保修廠 一家保養維修全台服務
作為全台最大的連鎖保修品牌，SUM汽車保修聯盟目前已累積超過220間加盟店，建構出最綿密的服務網絡。不同於一般坊間車行，SUM擁有匯豐汽車集團的強大奧援，具備進口與國產車的原廠技術支援、專業鈑噴中心及穩定的零配件供應鏈。至今已累積超過300萬台車次的進廠服務紀錄，無論是新車或舊車，不限品牌都能提供標準化且高品質的技術服務，是消費者身邊日常車輛養護與維修最可靠便利的「厝邊保養專家」。
