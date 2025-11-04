別大意！疾管署估流感本周脫離流行期 12月卻將捲土重來：威力比這一波更強
疾管署今（4）日指出，上周門急診類流感就診人10.6萬，較前周下降6%，且預估本周疫情還會持續下降，並脫離流行期。但疾管署副署長曾淑慧表示，雖流感可能暫時脫離流行期，但上周仍新增63病例及9例死亡，更甚者，這波秋季流感脫離流行期後，預估12月下旬冬季流感又將捲土重來，且威力可能比這波更強，呼籲民眾及早接種流感疫苗，預防可能衍生的重症與死亡。
曾淑慧說，根據疾管署監測，上周門急診類流感就診人次10萬6829，較前周下降6%，門急診類流感就診病例百分比10.4，低於流行閾期11%，「一般只要病例百分比連續兩周低於流行閾期，我們就會判定脫離流行期，故疾管署預測流感本周就會暫時脫離流行期。」
雖然流感疫情往下走，但上周仍造成63例重症、 9例死亡。其中年紀比較小的是併發重症中，有一名家住北部年僅3歲的女童，有先天代不良方面的病史，去年11月曾接種上一季流感疫苗，但未接種本季流感疫苗。女童10月底先是出現39度高燒，至診所就醫也沒改善，回來後還出現呼吸喘、心跳快症狀，家人將她送急診，她又進一步出現呼吸困難、哮吼、呼吸窘迫的症狀，經檢驗為A型流感，並安排入住ICU，給予抗病毒藥物，所幸住院6天後即康復出院。
曾淑慧說，本波流感預計本周脫離流行期，但12月下旬又將捲土重來，且預估其威力會較這一波更兇猛，呼籲符合公費接種對象的民眾把握機會，目前公費流感疫苗只剩不到200萬劑。
在國際疫情方面，流感疫情多半在上升，以國人最偏愛的日本為例，目前流感疫情不但上升，且不比台灣流行病毒株以AH3N2為主，日本是AH1N1及AH3N2同時流行；另香港、韓國流感疫情也持上升，主要流行病毒株跟台灣一樣都是AH3N2。
公費流感疫苗剩不到2百萬劑
[NOWnews今日新聞]今年度公費流感及新冠疫苗已於11月1日起開放第二階段50至64歲無高風險慢性病成人接種。而今年疫苗施打相當踴躍，疾管署統計，截至今年11月3日止，公費流感疫苗已經接種477....今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前