科技快速發展，但到山區遊玩，千萬別只依靠導航！昨天（8日），有一名60歲的男子，獨自一人前往宜蘭頭城的〝石空步道〞健行，但因為是第一次去，不熟悉路況，全程依賴手機導航，沒想到，最後卻被導到竹林山區，迷失方向，還好警方獲報後，靠著手機及時定位資料，順利把他救下山。

漆黑山路上，大批警消戴著頭燈、拿著手電筒，快速進到山區，因為他們獲報，有名男子受困山區。

警消順利找到受困民眾，只見他精神狀況還不錯，可以流利跟員警對話，但吳先生最想知道，自己因為迷路報案三次，但位子怎麼都不一樣？

這下真相大白，因為山區的訊號不穩定，才會出差錯。





別輕易相信導航！男子到宜蘭石空步道健行 全程依賴導航反而受困山區

別太依賴手機導航! 男子宜蘭山區健行迷路受困（圖／民視新聞）





事情發生在11月8號，宜蘭頭城的石空步道，這名60歲的吳姓男子，從台北獨自前來健行，但因為第一次來不熟路況，全程依賴手機導航，沒想到卻被導到竹林山區，迷失方向無法脫困，最後警方透過男子手機即時定位資料，才順利找到人。

員警vs.受困民眾（2025.01.28）：「找到人了啦。」

不過，依靠導航在山區迷路，不是第一次發生，過去有駕駛原本要前往南投松柏嶺，照著地圖導航走，卻迷了路，受困在田中百慕達三角洲。

還有民眾，拜訪完朋友要回家，跟著導航走，卻困在花蓮安通越嶺古道。





別輕易相信導航！男子到宜蘭石空步道健行 全程依賴導航反而受困山區

別太依賴手機導航! 男子宜蘭山區健行迷路受困（圖／民視新聞）





員警vs.迷路情侶（2023.09）：「做功課都不是從這邊上下，完全都不是從這裡上下，我們這邊很常處理到，跟著導航走走到迷路的。」

甚有有情侶騎機車，想要上"六十石山"賞金針花，沒想到跟著導航騎卻迷路，更慘的是還遇到路樹倒塌。

民眾到山區遊玩，因為地形複雜、訊號不穩，而且手機導航，不是專門針對登山路線設計，所以還是要先做好功課，別完全依賴科機、信任導航，避免意外受困。

