別太在意短期的成功或失敗！過來人教你「轉換1心態」迎來真正成功

你是不是以為成功人士就不會失敗呢？事實上，他們不斷經歷失敗，因為失敗可以換來更大的成功。專門培養全球領袖的「GL Academia」公司代表董事塚本亮於《甩掉多餘壓力，輕鬆掌握工作要領》一書中，以「要領」為主軸，介紹在要求越來越高的職場中能更加簡單生存的方式。以下為原書摘文：







成功人士都不會失敗？



你是不是以為善於掌握要領的人就不會失敗呢？事實上正好相反，在大家看不到的地方，他們其實不斷在累積失敗的經驗。因為他們很清楚，如果只做「不會失敗的工作或努力」，會讓自己一步步陷入困境。

大家也許都覺得善於掌握要領的人很能幹，認為他們能夠快速完成工作，而且持續做出成績來。表面上看起來確實如此，但實際上在看不見的地方，他們也不斷地在經歷失敗。因為他們永遠都在進行小小的嘗試錯誤。

善於掌握要領的人都明白，即便例行業務的完成速度再快，如果只是一直做那些確定一定能交出成果、勝券在握的工作，自己是不會有所成長的。因此，善於掌握要領的人都相信「失敗是有意義的」。





別太在意短期的成功或失敗



已故職棒教練野村克也曾說過：「寫做『失敗』，讀做『成長』。」善於掌握要領的人也一樣，很清楚從失敗中累積見識的重要性。當然，失敗對任何人來說，都是盡量避而遠之的東西。但是，及早小小地跌個跤，才能避免在關鍵時刻遭遇大失敗。

舉例來說，在向客戶做簡報之前，先找主管或是同事當對象，試著用不同的簡報方式來觀察對方的反應。在做新商品的提案報告之前，先從公司內部找幾個接近目標客群的人，請他們針對商品給予意見。簡單來說就是做市場測試，而且得到的負面回饋愈多，愈能獲得成長。

因此，不要太在意短期的成功或失敗。我在決定挑戰任何事物時，通常會以「自己能否從中獲得成長」作為判斷標準，而不是「自己能不能做得好」。因為我很清楚，從小失敗中獲得的學習，能促使自己成長並迎來最終的成果。

愛迪生說過：「我沒有失敗，我只是找到1萬種行不通的方法。」這句話也是成功者經常談論失敗的例子之一。這句話是個很好的例子，說明了不該拘泥於短期的勝敗，應該將眼光放在遠大的目標上。既然決定要挑戰了，即使屢遭失敗也是理所當然。只要抱持著這種精神，並且從失敗中學習，長久下來一定能迎來成功。





成功或失敗要到最後才明白



短期的成功有時候也會帶來長期的失敗。因為偶然的成功所引發的自滿，很可能會導致將來的失敗。我自己就有這種經驗。當年在進入劍橋大學就讀研究所的時候，我開始了自己的服裝事業，而且很快地在創業初期就創下亮眼的成績。

這個經驗讓我誤以為「賺錢很簡單」，因此在取得碩士學位、回到日本之後，我便開始把它當成事業認真經營。剛開始一切都很順利，可是很快地情況有了180度大轉變。我沒有察覺到自己的成功只是「偶然」的運氣，在持續不斷擴張之下，最後慘遭失敗。當時我低估了這個世界，以為「一切都很簡單」，但現實並非那麼容易。

這個經驗就是最好的例子，說明了短期的成功會帶來慘痛的失敗。這個慘痛失敗雖然帶給了我重重一擊，但從中學到的教訓卻成為我如今的根基。現在我的想法是：「正因為有當年的失敗，才有今天的我。」

剛才提到的職棒教練野村克也，除了說過「寫做『失敗』，讀做『成長』」之外，還說過另一句話：「有不可思議的勝利，沒有不可思議的失敗。」這句話的意思是，失敗一定有原因。從我的經驗也可以很清楚地看到，自滿於短期的成功而忘了將眼光放遠，結果只會導致失敗。

這些經驗讓我對勝敗有了透徹的理解。重點在於不自滿於短期的成功，從失敗中學習，藉此讓自己迎向下一次的成功。不畏懼失敗地持續挑戰，將過程中學到的教訓視為寶貴學習，這將會成為通往最終成功的道路。

有則成語叫做「塞翁失馬，焉知非福」。比喻乍看之下不幸的事情可能會帶來幸運，幸運的事情也可能會招致不幸。意思是在人生當中，幸運和不幸不是能輕易斷定的。

成功和失敗不也是一樣嗎？在某個時間點，什麼是真正的成功，什麼是真正的失敗，誰也說不準。跌倒或失敗，都是改進的機會。

若是能針對犯錯的地方確實改進，就能幫助面臨同樣問題的人。所以，無論決心挑戰任何事物，即使失敗了，也不必感到羞愧。因為從失敗中學到的教訓就是寶貴的線索，能夠讓自己不再犯同樣錯誤，朝著成功邁進一大步。只要不對結果感到失望，無論是失敗或成功，都會成為成長的養分。

