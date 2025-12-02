別太快拋棄繼承！理財顧問揭「3常見誤區」：做錯1246萬全飛了

廖嘉紅表示，親人過世後，幫家人選擇拋棄繼承恐怕會讓家人背上額外稅金。示意圖／翻攝自Pixabay

拋棄繼承前先三思！1日理財顧問廖嘉紅在臉書粉專「R姐 廖嘉紅-繼承與贈與」中發布貼文，表示親人逝世後，如果家中有長輩中風、失智、行動不便，子女為了省麻煩，一定會聽過「辦拋棄」的說法，用意可能是想替家人省麻煩避免負擔，但是真相卻完全相反，「其實你是在替全家丟掉1246萬的扣除額」。

理財顧問廖嘉紅在臉書粉專「R姐 廖嘉紅-繼承與贈與」中發布貼文，表示在親人逝世後，拋棄繼承就代表繼承人消失，所有扣除額全部蒸發，不是少拿遺產，是把政府給的扣除額整袋丟掉。廖嘉紅指出，如果家人同時符合配偶身分，重度以上身心障礙者（中風、失智等），依法可以使用的配除額包含配偶扣除額553萬，以及重度以上身障扣除額693萬。

廣告 廣告

另外，包含配偶、直系卑親屬、父母，只要本人是重度以上身障者，每人可以加扣693萬，合計為1246萬扣除額，只要「接受繼承」扣除額全部都在；一旦「拋棄繼承」，扣除額瞬間歸零。

廖嘉紅透露，拋棄繼承可能會導致全家多繳上百萬遺產稅，若遺產稅10%、1246萬扣除額，這樣就會多繳124.6萬；若遺產稅以20%計算，則會多繳249.2萬。廖嘉紅表示，「這些稅本來完全不用繳，而且拋棄不能反悔、不能撤回」。

廖嘉紅指出，《遺產及贈與稅法》第17條規定，配偶、直系血親卑親屬（子女、孫子女）、父母，3者只要是重度以上身心障礙者，就可再加扣693萬，且不只有配偶能扣，身障子女、身障父母也能扣，每一位都能各自加693萬。國稅局公告也寫得非常清楚，「拋棄繼承者，不得列報遺產稅扣除額」，法律沒有模糊空間。

廖嘉紅接著透露3個最常見的誤解，第一個是不要讓媽媽以後再走一次遺產稅，所以叫她拋棄，結果反而害「這一次」就多繳上百萬；第二是媽媽不會花、孩子處理比較快，財產不放在媽媽名下，不等於要讓她喪失扣除額，正確做法是遺產分割協議；第三個是拋棄只是程序、與稅務無關，這是台灣家庭最容易踩的稅務地雷。

廖嘉紅建議，不要叫家人拋棄，先讓家人接受繼承保留扣除額，再簽《遺產分割協議》決定怎麼分，這樣可以保留扣除額、少繳稅，財產分配還可以依照需求調整。廖嘉紅指出，「家人離開後，我們做的每一個決定，都會變成留給下一代的智慧，也成為我們給上一代的尊重。一次對的決定，可以少掉一筆稅、避免一場誤會、也替家人的愛，留下一個最好的出口」。



回到原文

更多鏡報報導

爆私約二嫂、兄弟互毆！高國豪「去年1篇文」遭挖：管好妳臭嘴很難？

埋伏砍傷「夜店大亨」！嫌自稱前員工報復 夏天倫最新聲明曝光

要上戰場？他查教召驚見「納編戰時動員」 後指部解答了