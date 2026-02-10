別太早睡！2026除夕5大習俗＋10大禁忌一次看

除夕習俗。（示意圖／翻攝自pexels）





2026年除夕將在2月16日登場，這一天不只是農曆年的最後一天，更是闔家團圓的重要時刻。從打掃家園、圍爐吃年夜飯，到祭祖、守歲，每個細節都蘊含著對新一年的期待與祝福。不過除夕這天能做什麼、不能做什麼也大有學問，《EBC東森新聞》整理除夕5大習俗、10大禁忌，提醒民眾趨吉避凶、安心過好年。

除夕5大習俗一次看

1.祭祖辭歲 感恩一整年的庇佑

「除夕」意指舊的一年到此結束，這天的祭拜又稱為「辭歲」，主要是感謝祖先與眾神一年來的保佑。供桌上通常會準備豐盛酒菜，象徵誠心與敬意，也期盼來年福氣滿滿、諸事順遂。

2.圍爐吃年夜飯 象徵闔家團圓

圍爐原本是圍著火爐取暖相聚，象徵家庭興旺、團圓和樂。現代多以火鍋取代，年夜飯講求慢慢吃，代表「長長久久」，桌上氣氛越熱絡，也象徵來年運勢越旺。

3.發壓歲錢

不少人把紅包與壓歲錢混為一談，但根據《BBC中文網》報導，國立台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢指出，其實「壓歲錢」專指長輩給晚輩的祝福，在定義上有所不同，此外，壓歲的「歲」和鬼鬼祟祟的「祟」同音，壓歲錢也有壓制邪祟的含意。

壓歲錢也有約定俗成的眉角，例如金額要是雙數，如果內含6、8等數字，代表著六六大順、一路發的含意。

4.貼春聯 迎新納福討吉利

春聯起源自古代「桃符」，後改用紅紙書寫吉祥字句，象徵喜氣與祝福。相傳明太祖朱元璋更下令百官除夕貼春聯，使這項習俗流傳至今，成為迎新年的重要象徵。

5.守歲不睡覺 為長輩添壽

民間傳說妖怪「祟」會在除夕夜出沒，為了保護孩子，家人會徹夜不眠，這便是「守歲」的由來。後來演變成守歲越久，象徵替長輩添壽，也代表對家人的祝福與孝心。

除夕10大禁忌

民俗信仰隨時代演變，但不少禁忌至今仍被長輩叮嚀。命理老師小孟過去就曾發文提醒除夕有10大禁忌，過年期間多留意一點，心裡也能更踏實。

1.打破碗盤

象徵破財、破運，新年氣氛恐受影響。

2.拿剪刀

被認為會「剪掉財運」，不利來年財勢。

3.倒垃圾、倒污水

傳說可能對神明不敬，容易招來霉運。

4.說髒話、口出惡言

代表脾氣差，恐影響一整年的運勢。

5.太早睡覺

除夕夜要守歲，象徵替長輩添壽、替自己迎好運。

6.開箱櫃

民間說法認為天亮前不宜開箱櫃，才能守住財庫。

7.長年菜咬斷

長年菜象徵長壽，不可一口咬斷，寓意才不會折壽。

8.吃魚吃光

圍爐吃魚要留魚頭、魚尾，象徵「年年有餘」。

9.入夜後才洗澡

除夕需在入夜前洗好澡、洗好衣，避免「濕過年」。

10.晾曬衣物

部分地區認為除夕晾衣易招厄運，台灣多半在農曆七月較忌諱。

除夕不只是團圓的日子，更承載著民間流傳已久的祝福與智慧。大家不妨抱持尊重與平常心看待這些習俗與禁忌，圖個吉利、求個安心，也讓新的一年有個好開始。

