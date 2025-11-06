別小看中共這艘無人怪艇
海軍艦艇分析師薩頓（H I Sutton）表示，廣州一家造船廠正在建造一款長度約65公尺的新型三體船，這艘船融合了水面艦艇和潛艇的特色，可能是一艘無人艇。薩頓推斷，這是先前一直猜測中國將要建造的「半潛式武器庫艦」。該艦沒有雷達或其他感測器，這艘艦艇也可能是無人機母艦。
這艘備受關注的三體半潛武器庫艦，其存在的目標是成為未來海戰中的無人火力平台，就是以其最大化火力和隱蔽性自主作戰、並降低人員損失風險。
由於其無人屬性，不但可執行高風險任務，即使戰損也無人員傷亡顧慮，還可優化艦內空間與成本，所節省的生命支持系統，可盡可能給武器與動力，同時降低了建造成本。其獨特的船體設計（三體船型+半潛構型）細長主船體結合兩側輔助浮體，可部分潛入水中；半潛狀態大幅減少雷達反射面積。
作為1艘武器庫艦（飛彈庫），前甲板有大型結構，薩頓先生推測可容納48個垂直發射單元。由於在小型船體上集中大量飛彈，可對目標進行高密度飽和攻擊，火力密度不輸給大型驅逐艦；而且多艘武器庫艦散布在各處，可作為分散式作戰節點，成為艦隊額外的「飛彈卡車」。
薩頓先生也看到了，這款大殺器可能沒有配備太多感測器，在體系作戰裡面，它嚴重依賴艦隊、預警機和衛星等，通過數據鏈提供指揮管制。在作戰時，它憑藉其隱蔽性，提前部署到高風險前沿海域待命，接到命令後，能迅速浮起或保持半潛狀態，在短時間內從各方向高密度發射飛彈，然後迅速撤離。即使遭到損失，也不會傷心，因為裡面根本沒有人。
關於三體半潛武器庫艦的動力，並沒有確切的答案，目前所知的技術方案顯示，電力推進應是主流且成熟的方案，但也有其他可能。
在電力推進方面，可能以柴油發電機或燃料電池發電，然後由電動機驅動?葉或（泵噴）推進器，這是最新的無軸泵噴系統，不但振動噪音低、而且操控性好。更重要的是，由於電機無須推動大軸，電機可平均分散在船底，無須額外配重。
據聞解放軍095/096型潛艦，就是採用泵噴推進系統；中國軍工最大的能耐之一，就是把昂貴的價格弄成白菜價，如果三體半潛武器庫艦也採用泵噴技術，我們一點都不意外。本人曾看過一個報導，農民拿雷射器清除樹杈、主動相位陣列雷達作為探測野豬工具。
第二種方案是混合動力系統，結合不同的動力源，例如AIP（絕氣推進）系統+電池，以兼顧續航與靜音，通常用於潛艦動力系統，就是保證其在水下的隱蔽性，特別是在前沿海域提前部署時。
解讀解放軍所有的新武器，絕不能單看武器本身，而必須從體系作戰觀點來看；最重要的是必須保證所有武器系統運作都非常絲滑，就像無人機與遠端火箭彈的關係一樣，只要武器與武器、兵軍種之間的連結「卡卡的」，就會有新武器出現，以保證其運作「絲滑性」。
當我們發展出一種新武器之後，必須立即想到，如果敵人發展出反制性武器怎麼辦？我們必須提前研製反反制武器...，就像騎單輪車一樣，不踩，就要摔下來，永遠停不下來，這才是軍事技術進步的邏輯。
當然，包括三體半潛武器庫艦在內的這些新武器必須是「無人的」，在AI技術、超級電腦、數據鏈的加持之下，無人戰爭不再是科幻小說，將越來越真實。（作者為台灣國際戰略學會研究員）
其他人也在看
1.2萬志願役「寧賠9億」也要退伍！退將列國軍3大壓力 作家獻策一招簽下去
今（2025）年6月，立法院會三讀通過「軍人待遇條例」修正案，修正條文新增義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定之最低工資，國防部說明，配合今年度軍公教調薪，目前義務役二兵每月領取薪資為新台幣2萬2000元，包括保險後的整體待遇超過3萬元。然而，近日有媒體揭露，4年內有高達1.2萬志願役士兵寧可賠錢，也要提前退伍。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書粉專暗......風傳媒 ・ 17 小時前
這國只花「1歐元」買到18架F-16！荷蘭戰機大放送 還要幫烏克蘭訓練飛官
羅馬尼亞正式以象徵性「1歐元」的價格，從荷蘭手中購得18架退役的F-16戰機，並已於3日正式移交，這些戰機未來將進駐羅馬尼亞的「歐洲F-16訓練中心」（EFTC），不只幫助培訓羅馬尼亞飛官，也將協助訓練烏克蘭飛行員。根據軍事媒體《The Warzone》報導指出，雖然這筆交易在帳面上只賣1歐元，不過羅馬尼亞仍需支付稅金，根據飛機、後勤支援等貨物的申報價值計算......風傳媒 ・ 1 天前
以色列突下令 ! 700輛中國電動車全數召回 軍方 : 恐外洩地理數據
[Newtalk新聞] 以色列媒體 11 月 2 日報導，因擔憂中國電動車可能存在資訊安全風險，以色列軍方近日決定禁止中國製汽車進入軍事基地，並下令召回先前採購的約 700 輛中國電動車。這項舉動不僅引發國內外關注，也被視為國際政治博弈在科技領域的又一次延伸。 根據報導，以色列軍方早在數月前便下達禁令，限制中國汽車進入軍事設施。此次全面召回被視為該禁令的延續與強化措施。軍方官員表示，中國電動車配備的智慧車載系統與攝影鏡頭，可能導致敏感資訊外洩，尤其涉及行車軌跡、地理數據與影像資料等國防相關內容。 儘管以色列曾在採購後對車載系統進行技術封鎖與防護，阻斷潛在的數據傳輸，但最終仍決定回收所有車輛。有分析指出，這或意味著軍方在後續評估中發現新的安全風險。不過，具體原因及技術細節，官方至今尚未公開。 儘管以色列曾在採購後對車載系統進行技術封鎖與防護，阻斷潛在的數據傳輸，但最終仍決定回收所有車輛。 圖:翻攝自軍哥的雜談 值得注意的是，外媒指出，位於特拉維夫的以色列國防部總部目前仍在使用部分中國汽車。這項「例外」安排引發外界揣測，一方面反映軍方對中國汽車安全性的警覺態度，另一方面也顯示以色列在對中國新頭殼 ・ 1 天前
核能×AI的戰略新時代：台灣選擇廢核等於向中國示弱
倪世傑／國立政治大學東亞研究所兼任助理教授鏡報 ・ 22 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 12 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 9 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 18 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 19 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 14 小時前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 7 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 15 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前