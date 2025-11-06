別小看中共這艘無人怪艇

（圖／U.S. Marine Corps ）

海軍艦艇分析師薩頓（H I Sutton）表示，廣州一家造船廠正在建造一款長度約65公尺的新型三體船，這艘船融合了水面艦艇和潛艇的特色，可能是一艘無人艇。薩頓推斷，這是先前一直猜測中國將要建造的「半潛式武器庫艦」。該艦沒有雷達或其他感測器，這艘艦艇也可能是無人機母艦。

這艘備受關注的三體半潛武器庫艦，其存在的目標是成為未來海戰中的無人火力平台，就是以其最大化火力和隱蔽性自主作戰、並降低人員損失風險。

由於其無人屬性，不但可執行高風險任務，即使戰損也無人員傷亡顧慮，還可優化艦內空間與成本，所節省的生命支持系統，可盡可能給武器與動力，同時降低了建造成本。其獨特的船體設計（三體船型+半潛構型）細長主船體結合兩側輔助浮體，可部分潛入水中；半潛狀態大幅減少雷達反射面積。

作為1艘武器庫艦（飛彈庫），前甲板有大型結構，薩頓先生推測可容納48個垂直發射單元。由於在小型船體上集中大量飛彈，可對目標進行高密度飽和攻擊，火力密度不輸給大型驅逐艦；而且多艘武器庫艦散布在各處，可作為分散式作戰節點，成為艦隊額外的「飛彈卡車」。

薩頓先生也看到了，這款大殺器可能沒有配備太多感測器，在體系作戰裡面，它嚴重依賴艦隊、預警機和衛星等，通過數據鏈提供指揮管制。在作戰時，它憑藉其隱蔽性，提前部署到高風險前沿海域待命，接到命令後，能迅速浮起或保持半潛狀態，在短時間內從各方向高密度發射飛彈，然後迅速撤離。即使遭到損失，也不會傷心，因為裡面根本沒有人。

關於三體半潛武器庫艦的動力，並沒有確切的答案，目前所知的技術方案顯示，電力推進應是主流且成熟的方案，但也有其他可能。

在電力推進方面，可能以柴油發電機或燃料電池發電，然後由電動機驅動?葉或（泵噴）推進器，這是最新的無軸泵噴系統，不但振動噪音低、而且操控性好。更重要的是，由於電機無須推動大軸，電機可平均分散在船底，無須額外配重。

據聞解放軍095/096型潛艦，就是採用泵噴推進系統；中國軍工最大的能耐之一，就是把昂貴的價格弄成白菜價，如果三體半潛武器庫艦也採用泵噴技術，我們一點都不意外。本人曾看過一個報導，農民拿雷射器清除樹杈、主動相位陣列雷達作為探測野豬工具。

第二種方案是混合動力系統，結合不同的動力源，例如AIP（絕氣推進）系統+電池，以兼顧續航與靜音，通常用於潛艦動力系統，就是保證其在水下的隱蔽性，特別是在前沿海域提前部署時。

解讀解放軍所有的新武器，絕不能單看武器本身，而必須從體系作戰觀點來看；最重要的是必須保證所有武器系統運作都非常絲滑，就像無人機與遠端火箭彈的關係一樣，只要武器與武器、兵軍種之間的連結「卡卡的」，就會有新武器出現，以保證其運作「絲滑性」。

當我們發展出一種新武器之後，必須立即想到，如果敵人發展出反制性武器怎麼辦？我們必須提前研製反反制武器...，就像騎單輪車一樣，不踩，就要摔下來，永遠停不下來，這才是軍事技術進步的邏輯。

當然，包括三體半潛武器庫艦在內的這些新武器必須是「無人的」，在AI技術、超級電腦、數據鏈的加持之下，無人戰爭不再是科幻小說，將越來越真實。（作者為台灣國際戰略學會研究員）