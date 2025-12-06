別小看洗碗精！家事達人曝「2隱藏功能」大讚實用

家事達人曝洗碗精「2隱藏功能」。示意圖／Freepik

洗碗精是每個人家中都必備的清潔用品，不過家事達人陳映如在臉書發文分享，洗碗精其實並不簡單，不只能夠拿來洗碗，還藏著2大神奇用途，能替海綿、砧板除菌，不禁直呼「真的太實用了」。

陳映如在臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文指出，平常使用清潔產品時，習慣會查看產品包裝說明，近日使用洗碗精時，仔細一看竟發現洗碗精不只能用來洗碗，還隱藏著2大神奇用途。

陳映如曝洗碗精2大隱藏功能。圖／翻攝自陳映如臉書

洗碗精神奇功能1：替海綿除菌

陳映如解釋，廚房長期潮濕，洗碗的海綿容易生長細菌，因此可將海綿擰乾後，直接倒上洗碗精，切記「不用沖洗」，等待下次洗碗時在清洗，如此一來能夠抑制細菌生長，刷起碗來也較安心。

陳映如指出洗碗精還能替海綿除菌。示意圖／Freepik

洗碗精神奇功能2：替砧板除菌

第二個隱藏功能就是「砧板除菌」，陳映如建議使用完砧板先洗乾淨，之後也可以倒上洗碗精靜置20分鐘，再沖洗乾淨，一樣能夠有除菌效果。

陳映如表示洗碗精還能替砧板除菌。示意圖／Freepik

陳映如提醒，自己使用的洗碗精含除菌成分，才適用以上方法，並強調「除菌是指清洗及去除碗盤上細菌」，並非除掉所有細菌。

洗碗日常關乎全家人健康！專家籲6NG行為別犯

事實上，看似簡單的「洗碗」日常，可能連帶影響全家人的健康。曾有外媒報導，以不正確的方式洗碗，長期下來恐讓肝臟、腎臟受損，甚至有致癌風險，呼籲民眾千萬別犯以下6大NG行為：

碗泡在水槽中很久不洗

把洗碗精直接倒在碗盤上

永不更換菜瓜布（海綿）

洗完碗後「馬上」將碗盤放入碗櫥

用鋼刷刷洗不沾鍋

洗完碗後不清潔水槽



