別小看舊漁網！歐洲援助烏克蘭出奇招 隱形防護罩「變俄國無人機侵略惡夢」

歐洲各國農漁民將廢棄的漁網與鬱金香保護網送往戰區，利用這些網格材質攔截自殺式無人機的致命衝擊。（翻攝自11-й армійський корпус/11 Army Corps FB）

在烏克蘭戰火連綿之際，原本用於深海捕魚與農田防護的平凡網具，正跨越數千公里轉化為保家衛國的關鍵防線。隨著俄羅斯頻繁使用無人機襲擊烏克蘭的軍事補給線、醫療設施及平民社區，歐洲各國的農民與漁民發起了大規模的募捐行動，將廢棄的漁網與鬱金香保護網送往戰區，利用這些網格材質攔截自殺式無人機的致命衝擊。

《CNN》報導，根據赫爾松軍事管理局統計，俄軍每週向當地社區投射約2,500架無人機，嚴重威脅被稱為「生命之路」的聯外要道。然而，透過將這些來自歐洲各地的耐用網具架設在醫院天井、發電設備以及長達數十公里的公路上，烏克蘭軍方已能成功摧毀80%至95%的襲擊目標。

廣告 廣告

這些看似簡單的網具能有效纏繞並阻止小型FPV無人機，甚至是高速飛行的「柳葉刀」自殺無人機擊中目標，為平民與關鍵基礎設施提供了極為關鍵的緩衝。

這場跨國救援行動由荷蘭、瑞典、挪威、英國及法國等志願團體發起。其中，荷蘭組織「生命守護者」已運送超過8,000噸的各類網具，包括質地輕盈但堅韌的鬱金香球莖網。而法國與蘇格蘭的漁民則捐贈了更為厚實的重型漁網，專門用來防禦戰車、火砲以及電力設施。

烏克蘭總統澤倫斯基在訪法期間，特別向這些漁民致謝，強調這些來自民間的愛心正實質地挽救無數生命。隨著第一線物資的不斷消耗，歐洲各地的志願者仍持續擴展收集網絡，力求確保這條特殊的防禦供應鏈不中斷。

對於烏克蘭士兵而言，這些漁網不僅是物理上的攔截器，更代表著國際社會的支持。這場由舊漁網編織而成的防線，證明了即便在現代高科技戰爭中，簡單的創意與跨國的團結合作，依然能成為守護和平的堅實盾牌。

更多鏡週刊報導

中國男誤信偏方降血糖 網購劇毒中藥「少做1步驟」！喝完直上西天

戰鬥民族大鬧航班！發酒瘋脫到剩內褲折返跑 逼組員開艙門「跳機摔成腳殘」

總統賴清德民調黃金交叉 胡采蘋示警藍白持續作為變「鑽石交叉」