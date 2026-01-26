「別小看鐵人三項的女人」賈永婕昔2特質挨酸 她讚今史詩級打臉

娛樂中心／林昀萱報導

美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，成就這項大事的推手正是台北101董事長賈永婕，成功讓世界看見台灣。事實上，賈永婕最初接下董座職位不被看好，當時她拋出一句「大家好像小看完成鐵人三項的女人意志力」，如今聲勢暴漲成功打臉酸民。

部落客仙女懶媽近日在臉書粉絲專頁「仙女懶媽 Lazy mama」發文表示：「漂亮的女生讓人喜歡，有能力的女生讓人敬愛，漂亮又有能力的女生人盡可酸。而在被酸、被質疑、被謾罵後仍能堅持到底，無疑是心理素質的極限運動員。」她大讚賈永婕這波操作「史詩級打臉那些只出一張嘴的嘴臉」，正是如同賈永婕過去所說「大家好像小看了完成鐵人三項的女人的意志力」，大讚「又美又強又瘋的賈董誰能不愛？」

霍諾德出發前和妻子與賈永婕合照。(圖／翻攝自 賈永婕臉書)

一篇貼文吸引許多人表示贊同，留言支持賈永婕「謝謝賈董把台灣推向國際」、「賈永婕的人生越來越精彩。真是有勇有謀」、「賈董真的超棒，而且不畏懼酸民的勇氣，更欽佩。」也釣出賈永婕現身回覆：「人盡可酸哈哈哈哈哈」，仙女懶媽則回應：「賈董我愛妳（尖叫聲）全世界心臟最大顆的女人，賈董稱第二、沒人敢稱第一」。

