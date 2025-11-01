別小看開瓶蓋、提物品！ 研究：握力減弱反映健康警訊





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】提拿物品、開瓶蓋到打掃家務，這些日常生活中平凡的動作都少不了握力的幫助，近年來「握力」已從單純的力量測量，演變為評估身體功能與健康狀態的重要觀察指標，尤其在高齡族群中更具意義。董氏基金會引述一篇 2025 年 3 月發表於《老化臨床與實驗研究》期刊的研究指出，憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、骨關節炎等疾病以及日常活動困難都與握力衰弱有關。



研究以血漿胱抑素C與總膽固醇比值 評估低握力風險及共病關係



該研究由阿拉伯聯合大公國沙迦大學的學者進行，採用「歐洲健康、老化與退休調查（SHARE）計畫」資料進行分析，自2015至2022年間，追蹤來自 12 個歐洲國家、50 歲以上的老年人，共 17,698 名。研究者以血漿胱抑素 C 與總膽固醇比值來評估未來出現低握力的風險，同時收集受試者的生活品質、日常活動困難以及多種共病情況。

結果發現，胱抑素 C 與總膽固醇比值愈高，出現低握力的風險愈大，且發生時間更早；年齡增長、男性、過高的身體質量指數（BMI）、憂鬱症以及阿茲海默症，皆會增加個人握力衰弱的風險。更值得注意的是，低握力與日常活動能力（如爬樓梯、穿衣及從椅子起身）間存在統計顯著的預測關係。



人體機能老化在3個階段開始明顯下滑 運動與肌力訓練助扭轉衰退



國立屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，人體機能的老化並非緩慢線性進行，而是呈現斷崖式衰退現象，許多研究發現，生理功能會在40歲、60歲與75歲出現三次明顯下滑，而一旦退化往往難以完全恢復。世界衛生組織於 2019 年提出高齡整合照護指南（ICOPE），建議以長者功能為核心，從認知、行動、營養、視力、聽力與憂鬱共 6 項全面評估老化狀況，其中任何一項退化都可能連帶影響其他功能，例如握力減弱與身體活動下降，可能與營養不良或社交減少有關，進而導致認知力、視聽功能的退化。



許多人誤以為老了沒力是正常的現象，應積極態度面對老化，避免「默默接受」 的被動心態。其實可透過規律運動與肌力訓練扭轉衰退趨勢。徐錦興建議，善用居家附近可運動的場域或銀髮健身俱樂部等健身據點，也鼓勵設定人生運動目標，無論是馬拉松、泳渡、自行車環島或健走朝聖，選一個一輩子可投入，更有標的，讓運動計畫更有 意義，同時避免身體衰弱而影響到日常生活。



握力變弱恐是身心健康警訊 留意早期憂鬱症狀必要時求助醫療



董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，握力是反映人體健康現象的指標，當出現早期憂鬱現象時，常會對事物失去興趣、提不起勁、不想做任何事，進而減少日常運動，易導致肌肉量下降、骨骼負擔增加，容易產生行動不便等，進而形成活動力下降的惡性循環。



若發現握力變弱，可能是身體與心理同時發出的健康警訊，葉雅馨建議，積極的做法可從情緒穩定著手，而運動是不二法門，即使臨時想偷懶，在床上也可嘗試簡單的平躺舉腳，即便之後腿部感到痠痛，代表已有效刺激肌群。運動不僅可促進大腦分泌血清素、腦內啡等神經傳導物質，也能有效改善情緒，讓心情變好。



上述研究提到的胱抑素C其實也是評估腎臟功能的重要指標，數值偏高不僅代表有腎臟疾病，可能影響肌肉功能與握力。慢性疾病長期存在，易使人情緒低落、對生活滿意度下降。葉雅馨提醒，應留意早期憂鬱的症狀， 像是情緒持續低落、心肝頭或胸坎綁綁、食慾不振、行動與社交能力與以前相比明顯下降、經常感到疲倦或對生活感到無意義等，當症狀持續２週以上，建議透過憂鬱情緒測量檢視目前的狀態，必要時尋求專業醫療求助。



# 首圖來源／Freepik



