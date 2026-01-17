別小看「這家農會」！營收狂吸180億 年終豪發6個月

財經中心／彭淇昀報導

彰化縣二林鎮農會近年展現驚人轉型力道，憑藉區域發展契機與多元經營策略，營運表現持續走高，不僅存款規模站上180億元，年度盈餘也可望突破億元大關，成為縣內農漁會體系中的佼佼者。營收成果豐碩，農會也不吝回饋員工，今年年終獎金預估至少發放6個月，讓上百名同仁共享亮眼績效、過個好年。

彰化縣二林鎮農會存款規模站上180億元，年度盈餘也可望突破億元大關，成為縣內農漁會體系中的佼佼者。（圖／翻攝二林鎮農會）

農會經營動能，與二林中科園區進駐帶來的磁吸效應密不可分。隨著科技產業發展，帶動人口回流與住宅建案熱潮，農會信用部順勢推出房貸與多元金融方案，放款規模穩定擴張，收益顯著成長。目前存放比已突破75%，資產品質維持良好，逾期放款比率偏低，財務結構穩健。

廣告 廣告

除了金融業務外，二林鎮農會也持續深耕農業本業，積極推動作物契作與產業升級。從早期葡萄、火龍果，到近年重點發展的小麥、紅薏仁、蕎麥等雜糧，農會不僅協助種植，更延伸至加工與行銷，打造完整產業鏈，成功開發多元產品，為營運帶來可觀收益，成為重要獲利來源。

在彰化縣26個鄉鎮市農會與區漁會中，營收突破百億元者僅有6家，二林鎮農會不僅名列其中，存款總額更逼近200億元，經營績效多次名列前茅。近年盈餘穩定維持高水準，自2024年起年終獎金已調升至5個月以上，績優員工甚至可領到7至8個月，今年也預計延續優渥獎勵，展現農會共享成果、穩健成長的經營成果。

更多三立新聞網報導

台積電工程師月入6萬！急借錢買2千萬宅 網全看傻：穩死沒救了

工程師年收157萬！女友嫌「薪水太低」狂逼換工作 他崩潰：每天被情勒

歲末年終限定！北捷再推「1服務」 千人大讚：噴射祭又要開始了

結婚禮金包1萬2「剩2千」！2年後才知 他嘆：心裡有疙瘩

