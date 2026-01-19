別帶加熱菸入境！國健署警告：國外攜入恐罰5萬起跳

財政部日前預告修正相關辦法，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅，預告期間為7日，預計2月起施行。（王家瑜攝）

財政部日前預告修正相關辦法，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅，預告期間為7日，預計2月起施行。不過衛福部國健署今天提醒，由於目前審查通過的2家業者共14品項未在國外販售，因此從國外攜入的加熱菸仍是違法，可處5萬至500萬元罰鍰。

財政部近日預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，增訂入境旅客得免稅攜帶經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品，免稅數量為200支。

目前國健署通過2業者14品項的加熱菸可合法上市。國健署菸害防制組長羅素英說明，2家業者皆表示其他國家沒有販售相同產品，因此旅客仍不能從其他國家攜帶加熱菸回台，否則可依《菸害防制法》處5萬至500萬元罰鍰。

「我們也有向財政部說明，2家業者表示國外無相同品項。」羅素英指出，國健署已於民國114年10月1日將通過健康風險評估審查的指定菸品品項等相關產品資訊，函送財政部關務署，作為入境查驗的依據，

同時，財政部預估修正「離島免稅購物商店設置管理辦法」，增訂離島免稅購物商店銷售經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品予旅客，並由其隨身攜出離島地區，自用免稅數量為每人每次同樣以200支為限。

羅素英指出，針對在國內免稅商店購買加熱菸後，隨身攜出離島地區至台灣本島或其他國家者，目前財政部正在研議修正，將依財政部法制程序處理。國健署也將加強對外說明與宣導，協助民眾事前了解規定，避免誤觸法令。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

